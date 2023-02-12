مولدسازی در پروژه های عمرانی خودنمایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در نشست رونمایی مولدسازی گفت: مولدسازی داراییهای دولت یکی از راهبردهای اصلی در دوسال آینده است که پیشروی پروژههای عمرانی را نشان خواهد داد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: از طریق مصوبه سران قوا مسئله تبدیل اموال مازاد به اموال مولد تبدیل خواهد شد. مسیر ناامید کننده سنوات قبل از طریق شفافیت قابل تغییر است. رونمایی از سایت مولدسازی نیز در همین راستا انجام شد. تمام متخصصان و عموم مردم میتوانند با حداکثر شفافیت شریک دولت در پیاده کردن گام تحولی در پیش برد پروژههای نیمهتمام موجود باشند. بهار سال آتی، بهار جان بخشی به طرحهای نیمه تمام دولت است.
وی همچنین وعده داد که اوایل سال آتی گزارش امید بخشی از عملکرد طرحهای نیمه تمام در استانهای مختلف ارائه خواهد شد.
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