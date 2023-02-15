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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

شهردار خارگ:

فعالیت‌های هنری در خارگ تقویت می‌شود

فعالیت‌های هنری در خارگ تقویت می‌شود

بوشهر-شهردار خارگ گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته فعالیت‌های هنری در خارگ تقویت می‌شود.

شعیب بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برند سازی فرهنگی هنری در جزیره خارگ باید به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: فرهنگ و هنر در جامعه از جایگاه بالایی برخوردار هستند و مهم‌ترین کارکرد تئاتر و برنامه‌های فرهنگی و هنری، ایجاد نشاط اجتماعی و شادابی است.

شهردار خارگ تصریح کرد: در راستای حمایت شورای شهر و شهرداری خارگ از فرهنگ غنی و اصیل جزیره و تئاتر خارگ نمایش پرواز کلاغ و اتفاقات زمین به کارگردانی حسین اسدی به روی صحنه خواهد رفت.

بحرینی خاطر نشان کرد: گروه‌های هنری به مدیریت شهری در راستای برنامه‌ریزی برای ارتقای کمی و کیفی فرهنگ جزیره نشینی، صرفه‌جویی آب، مسائل بهداشتی، ارتباطات، تربیت فرزندان، حقوق شهروندی و دیگر مسائل شهری کمک کند.

شهردار خارگ گفت: هم‌اینک تئاتر جزیره خارگ در سطح ملی کارآمد، مؤثر و مطرح است، هنرمندان خارگی در جشنواره‌های ملی تئاتر مانند فجر همواره افتخار آفرینی کرده‌اند.

کد مطلب 5710100

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