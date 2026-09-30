https://mehrnews.com/x3dc8h ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6963207 استانها گیلان استانها گیلان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و چهاردهمین تجمع شبانه دراین ویدئو حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه را در دویست و چهاردهمین تجمعات شبانه مشاهده میکنید. دریافت 29 MB فیلم:هما اکبری کد مطلب 6963207 کپی شد مطالب مرتبط حقشناس: آموزش و پرورش کلیدیترین رکن توسعه پایدار جامعه است استاندار گیلان: حفظ مردم و اعتماد آنان شرط موفقیت در برابر دشمن است حجت الاسلام کریمی: ملت های مبعوث شده در مسیر خداوند ذلتپذیر نیستند بحران جمعیت در گیلان؛ وقتی تجربه زایمان به مسئله فرزندآوری گره میخورد گنبدکاووس؛ اجتماعی از جنس انسجام اجتماعی برچسبها آستانه اشرفیه اجتماع مردمی حماسه حضور
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