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۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و چهاردهمین تجمع شبانه

حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و چهاردهمین تجمع شبانه

دراین ویدئو حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه را در دویست و چهاردهمین تجمعات شبانه مشاهده می‌کنید.

دریافت 29 MB

فیلم:هما اکبری

کد مطلب 6963207

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