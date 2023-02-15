محموله ۲۳ تنی شیرخشک در الیگودرز کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز در محور اصفهان- الیگودرز به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی، افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۳ تن و۵۰۰ کیلوگرم شیرخشک قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار الهی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق کالا بر پیکره اقتصاد کشور ضربه می‌زند، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان کالا و سودجویان اقتصادی را طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.