استقلال بانک مرکزی راهی برای کنترل نرخ ارز

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش نرخ ارز در این روزها به مهر گفت: اصلی ترین دلیل افزایش نرخ ارز رشد نقدینگی است.

وی در ادامه بیان کرد: طبیعی است که تغییرات نرخ ارز از نظر عامیانه انتظارات تورمی است که مردم با سرمایه‌های زیاد به سمت خرید مسکن، زمین و خودرو می‌روند و سرمایه‌های کوچک را به سمت خرید ارز و سکه که پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها است و اینکه این خریدها برای نیاز روزانه نیست مردم ارز می خرند تا ریال بی ارزش را ارزشمند کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درخصوص اینکه چرا کشورهای جنگ زده مشکل نرخ ارز ندارند اما ایران همیشه با گرانی ارز رو به رو بوده است به مهر گفت: روسیه در حال جنگ با اوکراین است و قطعنامه‌های زیادی علیه روسیه صادر شده است حتی فروش گاز روسیه به اروپا تقریباً به صفر رسیده است اما به دلیل اینکه بانک مرکزی مستقلی دارد و دولت‌ها وابسته به بانک مرکزی نیستند بنابراین نرخ ارز را دولت‌ها تعیین نمی‌کنند.

وی در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز بسیار مهم است و دولت باید استقراضش را به بانک مرکزی کاهش دهد تا رشد نقدینگی و تورم کنترل شود تا نرخ ارز در بازار نیز که وابسته به تورم است کنترل شود.