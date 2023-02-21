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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۴۲

شهبازی مطرح کرد؛

مشکل اصلی اسباب‌بازی در کشور، کیفیت پایین مواد اولیه است

مشکل اصلی اسباب‌بازی در کشور، کیفیت پایین مواد اولیه است

یک تولیدکننده اسباب‌بازی معتقد است کیفیت پایین مواد اولیه مشکل اصلی اسباب‌بازی در ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی تولیدکننده اسباب بازی گفت: کیفیت مواد اولیه داخلی برای تولید اسباب‌بازی مناسب نیست. این موضوع به ویژه در مورد اسباب‌بازی‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از پولیش تشکیل شده به شدت مساله‌ساز است.

وی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهد یا کیفیت این مواد در داخل افزایش پیدا کند و یا با قیمت مناسب این مواد را از خارج وارد کنیم که در صورت دوم لازم است قیمت وارد کردن این مواد مقرون به صرفه باشد.

این‌تولیدکننده اسباب‌بازی ادامه داد: در سال‌های گذشته کارگاه‌های آموزشی خوبی از سوی شورای نظارت بر اسباب‌بازی برای تولیدکنندگان ایرانی برگزار شد. به‌نظر می‌رسد تلاش قابل تأملی برای بازاریابی محصولات ایرانی در حال انجام است که باید با حمایت دولت و حضور قدرتمند بخش خصوصی این امر تقویت شود.

کد مطلب 5713600

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