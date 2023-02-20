تساوی فولاد ایران و الفیصلی عربستان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز دوشنبه به مصاف الفیصلی عربستان رفته است که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

فولاد در این نیمه با ترکیب کریستوفر کنت، مهدی شیری، ساسان انصاری، حمید بوحمدان، احسان پهلوان، روبرتو تورس، عارف آقاسی، امین حزباوی، وحید حیدریه، سینا مریدی و اشکان دژاگه به میدان رفت اما نتوانست دروازه الفیصلی را با وجود داشتن یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه باز کند.

هدایت فولاد بر عهده جواد نکونام است.