۳۰ درصد روستاهای گلستان در مسیر ترویج مهارت آموزی قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه کرایلو اظهارکرد: الزام دارد که ما عدالت آموزشی را در استان برقرار کنیم تا همه در چتر حمایتی آموزش های فنی و حرفه ای قرار بگیرند و باید آموزش های مهارتی را در دور دست ترین و محروم ترین روستاها ارائه کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان افزود: آموزش و ارتقای مهارت روستاییان از عوامل اساسی و مهم در تقویت و پایداری توسعه روستایی است و ساکنان روستاها می توانند از طریق آموزش های مهارتی در جهت راه اندازی کسب و کار و مشاغل خانگی باهدف اشتغال زایی اقدام کنند.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد روستاهای استان در هفته مشاغل در مسیر ترویج مهارت آموزی قرار خواهد گرفت.

کرایلو با اشاره به میزبانی مسابقات ملی مهارت در رشته فناوری اطلاعات در گلستان، گفت: این مسابقات در پنج رشته پردازش ابری، فناوری های وب، برنامه نویسی برای موبایل، مدیریت سیستم های تحت شبکه، راهکارهای نرم افزاری برای تجارت برگزار در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کرایلو همچنین بیان کرد: واگذاری کارگاه های آموزشی به بخش خصوصی به منظور توسعه آموزش های مهارتی در دستور کار استان گلستان است.