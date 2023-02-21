«امیرحسین رحمتی» تلاوتی کلاسیک، ساده و درست را ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از اجرای برادران در سالن اصلی سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اجرای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران همراه شد. امیر حسین رحمتی نماینده رشته قرائت تحقیق جمهوری اسلامی روز گذشته به تلاوت پرداخت.

بر همین اساس امین پویا قاری بین المللی و عضو هیئت داوران سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارزیابی تلاوت نماینده جمهوری اسلامی ایران گفت: نماینده جمهوری اسلامی ایران تلاوت هوشمندانه ای داشتم.

پویا ادامه داد: مسابقات بین المللی جایی برای ریسک نیست و قاری سالها زحمت کشیده است که بتواند در سالن مسابقات بین المللی به مدت ده دقیقه تلاوتی را انجام دهد که به دور از نقص باشد.

وی ادامه داد: نماینده جمهوری اسلامی وقتی که تلاوت میکند رقابت فردی نیست بلکه نماینده کشور ۸۰ میلیونی است و این امر حساسیت ها و استرس های خود را دارد و باید تلاوتی ارائه دهد که جنبه هنری را حفظ کرده و نمره منفی نگیرد.

این داور سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم افزود: «امیرحسین رحمتی» حساب شده تلاوتی کلاسیک، ساده و درست را ارائه کرد. از گام خوبی آغاز کرد و دستگاه ها را کامل خواند ابتدا بیات را کامل و بعد وارد دستگاه نهاوند شد و تمام دستگاه ها و مقامات را کامل خوانده و اوج خوبی داشت. همچنین تجوید و لحن مسلط و قابل قبول و وقف و ابتدای درستی داشت که نمره منفی کسر نشد. شروع و فرود خوبی داشت . در مجموع تلاوت های خیلی خوبی بود که مختص مسابقاتبین المللی بود که ما قاریان این مواقع میگوییم تلاوت نمره بگیرانه بود.

زمانی که دو رقیب برای نماینده جمهوری اسلامی حاضر باشد یعنی سطح مسابقات بالاست

وی با بیان اینکه نمیتوان در مرحله نهایی مسابقات بین المللی قرآن شاهد یک پدیده و نخبه قرآنی باشیم گفت:ما انتظار حضور یک نابغه تلاوت را نباید در عرصه مسابقات جهانی داشته باشیم چرا که نه تنها افراد از فیلترهای مشخصی عبور میکنند بلکه در حال حاضر نماینده کشورهایی مثل مصر و ایران در قله تلاوت دنیا هستند و فاصله زیادی با دیگر کشورها گرفتند.

پویا ادامه داد:از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسابقات بین المللی قرآن شرکت میکنند. ما سطح مسابقات را زمانی خوب ارزیابی میکنیم که نماینده جمهوری اسلامی ایران دو الی سه رقیب داشته باشد . این یعنی مسابقات خیلی سطحش بالاست.

این داور بین المللی با اشاره به تجربه های خودش در مسابقات بین المللی دیگر کشورها گفت: من در کشور روسیه شرکت کردم و دو رقیب داشتم و بقیه ضعیف بودند . در مسابقات تونس تنها یک رقیب داشتم اما مسابقات بین الملی را باید با چهارچوب مسابقات بین الملللی سنجید. کسی که در مسابقات ملی ایران مقام کسب میکند مسابقات بین المللی جایزه و پاداشش است. اما وقتی مسابقات بین المللی را میخواهیم از لحاظ سطح ارزش گذاری کنیم باید با بقیه مسابقات بسنجیم. مسابقات بین المللی قرآن سطح قابل قبولی در هر رشته حفظ و قرائت برخوردار است.