نمایشگاه کشفیات قاچاق مرزبانی در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی فراجا صبح سه‌شنبه در این نمایشگاه اظهار داشت: طی سال جاری شش هزار میلیارد تومان کالای قاچاق توسط مأموران مرزبانی جمهوری اسلامی در کشور کشف شده است

سردار احمد علی گودرزی اضافه کرد: یک شناور در استان بوشهر حامل قاچاق با بیش از پنج هزار سلاح قمه و شمشیر کشف شد و این سلاح‌ها ساخت کشور آمریکا به گونه‌ای است که هر قدر خون به آنها اصابت کند برنده‌تر می‌شود.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: بیش از سه هزار قبضه سلاح جنگی با هدف رسیدن به دست اغتشاشگران و اراذل و اوباش که تعداد آنان محدود است کشف شده است.

وی با بیان اینکه این سلاح‌ها در چند ماه گذشته از اواخر شهریور ماه تا یک ماه گذشته توسط نیروهای مرزبانی کشف شده است تصریح کرد: در ۴ ماه گذشته ۳ هزار سلاح جنگی از دست اشرار در کنار مرزها کشف و ضبط شده است البته این آمار تنها مربوط به مرزبانی است.

گودرزی در ادامه با اشاره به کشفیات سوخت و مواد مخدر بیان کرد: امسال تاکنون ۶۰ تن مواد مخدر توسط مرزبانی جمهوری اسلامی و در شبانه‌روز گذشته در استان هرمزگان و بوشهر ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط نیروهای مرزبانی در عمق دریا کشف شده است.

وی از متلاشی شدن باند قاچاق مواد مخدر شب گذشته در سیستان و بلوچستان خبر داد و بیان کرد: در ۲ مرحله یگان‌های تکاوری مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتفاعات سیاه‌هانی از حوزه سراوان، و در میرجاوه دیشب درگیری مسلحانه بود و قدری هم مواد مخدر سلاح و مهمات کشف شد و تعدادی هم اشرار مسلح دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات ۴ دستگاه خودرو که قصد ورود به داخل کشور داشتند همراه با مواد مخدر توقیف شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا اضافه کرد: در هر هفته یکی ۲ تا ۳ بار درگیری مسلحانه با اشرار وجود دارد و در مجموع کشفیات کالای قاچاق بیش از شش هزار میلیارد تومان است.

گودرزی با اشاره به اجرا طرح رعد ۱۰ افزود: در این طرح ۸۱ فروند شناور متوقف شد و ۳۳ دستگاه خودرو سنگین راهسازی قاچاق کشف شد و مبلغ کشفیات نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته است.