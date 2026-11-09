به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، بعد از ظهر دوشنبه، از اشتغال ۷۶ نفر از محکومان واجد شرایط در واحدهای صنعتی و تولیدی پاکدشت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای این افراد با هدف حمایت از بازگشت آنان به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدام یک واحد صنعتی در استخدام محکومان آزادشده افزود: ۱۲ نفر از افرادی که پیش‌تر در همین مجموعه و در قالب محکومان رأی‌باز فعالیت داشتند، پس از پایان دوران محکومیت و آزادی نیز با حمایت کارفرما در این واحد صنعتی استخدام شدند.

دادستان پاکدشت هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی را کمک به اصلاح و بازپروری اجتماعی محکومان و جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه جرم دانست و خواستار مشارکت بیشتر واحدهای تولیدی و کارفرمایان در فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای این افراد شد.

بر اساس این گزارش، استخدام این ۱۲ نفر پس از آزادی، زمینه ادامه فعالیت شغلی آنان در همان مجموعه صنعتی و تأمین معیشت خانواده‌هایشان را فراهم کرده است.