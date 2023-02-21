تحقق ولایت الهی یعنی جاری شدن گرمای محبت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست «هم‌عهدی خادمین مهرواره محله همدل» با حضور بیش از ۱۳۰ نفر از معاونین فرهنگی و کارشناسان ۱۰ استان سازمان تبلیغات اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت آغاز شد.

حجت الاسلام میرمحمدیان موضوع تمدن سازی را مورد بحث قرار داد و اظهار داشت: وقتی سخن از دغدغه‌ها می‌کنیم و می‌گوئیم می‌خواهیم تمدن سازی کنیم.عده‌ای ساده اندیشانه می‌گویند اگر بلدید قیمت دلار و ماجرای خودرو را درست کنید و لازم نیست به فکر تمدن سازی باشید.

وی با بیان اینکه افراد باسوادتر به گونه دیگری اشکال می‌کنند ادامه داد: این افراد می‌گویند هیچ چیز بر شما مبنای تمدن اسلامی نیست؛ آیا در ادارات و مراکز آموزشی از تمدن اسلامی بهره‌ای دارید و یا در هنر و رسانه از تمدن اسلامی پیروی می‌کنید؟ حتی در مدیریت هم بر اساس مبانی غربی رفتار می‌کنید.

مدیرعامل بنیاد هدایت فرمایش پیامبر اکرم (ص) را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: رسول خدا (ص) به مسلمانان می‌فرمود «اطلب العلم و لو بالصین» پس دانش را از هرکس می‌توان یاد گرفت. ما هم خیلی از دانسته‌ها را از غرب گرفته ایم و اشکالی ندارد؛ اما خود غربی‌ها هم الان می‌گویند این روش‌ها دیگر قدیمی شده و هزینه بالایی دارد و دیگر جوابگو نیست.

وی در پاسخ کسانی که دم از تمدن غربی می‌زنند، گفت: غرب برای برون رفت از این مشکل روش‌های جدیدی را ارائه داده اند؛ آیا مدل‌های جدید غربی‌ها بهتر است؟ خود آنها هم چنین ادعایی ندارند؛ ممکن است بگویند بالاخره عقل بشر همین را می‌گوید در پاسخ آنها نیز می‌گوئیم آیا غربی‌ها با عقل بشری توانسته اند در اجتماعات بشری و پایداری اجتماع و خانواده به مطلوب برسند؟

حجت الاسلام میرمحمدیان با اشاره به قوانین سخت گیرانه جوامع غربی برای شکل گیری خانواده که در ظاهر به نفع زنان است، گفت: برخی خیال می‌کنند غرب توانسته است حق زنان را ایفا کند و در ظاهر نیز قوانین سخت گیرانه ای برای حمایت از زنان در خانواده قرار داده اند اما نتیجه آن این شد که کسی دیگر زیر بار ازدواج نمی‌رود و زنان مجبور هستند بدون ازدواج در کنار مردان باشند.

تشکیل خانواده و زیست اجتماعی خواست فطری انسان‌ها است

وی تشکیل خانواده و زیست اجتماعی را خواست فطری انسان‌ها عنوان کرد و گفت: انسان‌ها بر اساس فطرت دوست دارند خانواده و فرزند داشته باشند ولی غرب کاری کرده که مردم از این نعمت محروم شوند و به زندگی‌های فردی و روابط ناسالم روی بیاورند.

مدیرعامل بنیاد هدایت، با بیان اینکه در کشورهای غربی و اروپایی نیز مردم درگیر مشکلات و گرانی هستند، افزود: به عنوان مثال در آلمان نیز گرانی هست با این تفاوت که در ایران درآمدها نیز رشد می‌کند اما در آنجا حقوق‌ها ثابت است و فقط رشد قیمت‌ها را دارند.

حجت الاسلام میرمحمدیان ادامه داد: برخی می‌گویند در ایران اگر چند ده سال تمام حقوق خود را پس ازانداز کنید و هیچ چیزی نخرید، می‌توانی صاحب خانه شوید اما با حقوق چند ماهه جوامع غربی با همین شرایط می‌توان یک خانه خریداری کرد؛ این تمام واقعیت زندگی غربی نیست و کافی است بررسی کنید ببنید حدود ۵۰ درصد مردم در اروپا خانه تمیلیکی دارند و این آمار در ایران حدود ۶۷ درصد است.

وی با طرح این پرسش که آیا در جوامعی که تمدن غربی و مدل غربی پیاده می‌شود، مردم بیشتر به یکدیگر محبت دارند یا در روستاها و شهرستان‌های کوچک؟ گفت: در شهرهای بزرگ همدلی‌ها و برادری‌ها کم‌رنگ شده است و همسایه‌ها همدیگر را نمی‌شناسند. جاری شدن این گرما و محبت در جامعه اسلامی، همان ولایت الهی است؛ این مهم‌ترین چیزی است که در تمدن غرب و حکمرانی مجازی دارد از بین می‌رود.

مدیرعامل بنیاد هدایت ناکارآمد بودن تمدن غرب را واضح خواند و بیان داشت: هرکسی که از نزدیک این تمدن را لمس کرده، سختی و تلخی آن را بیشتر حس کرده است. محل دعوای ما با غرب مسائل اقتصادی نیست بلکه این است که انسانیت در جامعه برقرار شد یا نه؟ پیوندهای اجتماعی شکل گرفته است یا خیر؟

حجت الاسلام میرمحمدیان تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که جامعه ولایی داشته باشیم و مهم‌ترین جنبه آن این است که در جامعه پیوندهای اجتماعی برقرار باشد و انسان‌ها غم همدیگر را بخورند، برای هم دل بسوزانند و دیگران را بر خود ترجیح دهند. دین می‌خواهد انسان‌ها با محبت و انسانیت به همدیگر برخورد کنند.