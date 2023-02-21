به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم ظهر امروز سه شنبه در پایانه مرزی نوردوز، از سامانه آشکارساز (ایکس‌ری) کامیونی بازدید و بر استفاده مطلوب از این سامانه برای تسهیل تردد خودروهای باری و جلوگیری از قاچاق کالا تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در جلسه‌ای با مسئولان شهرستان و مدیران گمرک و پایانه‌های مرزی، مسائل این پایانه‌ها را بررسی کرد.

خرّم در این جلسه با قدردانی از زحمات عوامل مرزبانی، گمرک و پایانه مرزی در مرز نوردوز، گفت: رشد صادرات و تردد مسافر و کالا نشان از پویایی و تحرک در این نقطه مرزی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های جدی ما در مرز نوردوز، نصب دستگاه ایکس‌ری خودرویی بود، گفت: خوشبختانه این امر در بهمن ماه امسال محقق شد و باید به شکل مطلوب از این سامانه استفاده شود تا ضمن تسهیل در تردد خودروها، از ورود و خروج کالای قاچاق نیز جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: دغدغه بعدی ما در مرز نوردوز، ازدحام کامیون‌های حمل بار بود که گاهی مدت توقف آنها به ۱۵ روز می‌رسید؛ هرچند اقدامات خوبی توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در مرز نوردوز انجام شده، اما این اقدامات باید تکمیل شود تا ازدحام کامیون‌ها اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد: همه عوامل مستقر در مرز نوردوز باید تسهیل کننده باشند تا به توسعه مبادلات تجاری کشور با همسایگان کمک کنند و بتوانند زمینه ساز رضایتمندی حداکثری شوند.

خرّم اظهار داشت: دستگاه های مستقر در مرز نوردوز باید مشکلات موجود را با پیگیری از نهادهای بالادستی حل کنند و هرگونه مانع‌تراشی در این زمینه غیرقابل قبول است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر آراستگی ظاهری محدوده پایانه مرزی نوردوز به عنوان ویترین ورود و خروج کشور تاکید کرد و گفت: پارکینگ کامیون‌ها در سیه‌رود نیز باید به گونه ای مدیریت شود که گرهی از مشکلات پایانه مرزی نوردوز حل کند نه اینکه خود به مشکل جدیدی تبدیل شود.

وی همچنین بر اختصاص سهمیه سوخت مناسب به رانندگان کامیون‌های باری، افزایش ساعات کاری گمرک نوردوز، تامین مکان مناسب برای اسکان نیروهای مرزبانی در پایانه نوردوز، استقرار پلیس راهور، هلال احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایام نوروز با توجه به افزایش ترددها و ایجاد یک فروشگاه بزرگ و مجهز در این نقطه مرزی تاکید کرد.