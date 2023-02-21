تقدیر از برگزیدگان جشنواره کتاب سال انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مراسم تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

برگزاری جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی یکی از حرکات ارزشمند دانشگاه آزاد است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در این مراسم با بیان اینکه یکی از افتخارات اسلام، دعوت به نوشتن است، گفت: در زمانی که برخی ها پس از پیامبر کتاب سوزی راه انداخته بودند، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) مهمترین کار خود را جمع کتاب و تفسیر قرآن و نوشتن می داند.

وی با اشاره به اهمیت کتاب و نوشتن از صدر اسلام تاکنون گفت: در روایت‌های بسیار زیادی بر اهمیت نوشتن و کتابت تأکید شده و تدوین کتاب به عنوان یکی از اتفاق های بزرگ مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رستمی با تأکید بر اهمیت تحول، بازخوانی و بازگشت به اصول در حرکتهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: بازگشت به اصول در هر زمانی که آدم ها و جوامع از مسیر اصلی منحرف می شوند، بسیار مهم است و هر از گاهی باید دوباره تطبیق با شاخص ها صورت بگیرد، چرا که این موضوع از قواعد هر حرکتی است، ما باید دائماً در هر حرکت و تغییری مجدداً خود را با اصول تطبیق دهیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بازخوانی مجدد اسلام و احیای اسلام در طی قرون بود، گفت: ما معتقدیم بعد از حکومت امام حسن مجتبی (ع) اولین حکومتی که براساس قرائت اهل بیت (ع) از اسلام شکل گرفت، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است، البته نمی شود گفت هرآنچه که اهل بیت (ع) از یک حکومت انتظار دارند، در این انقلاب محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی یک اتفاق شگرف در تاریخ ایران، تاریخ اسلام و تاریخ جهان بود. این حرکت با آرمان های عمیق، بنیادین و خالصی شکل می گیرد و در طی حرکت هم حتماً نیاز به بازخوانی وجود دارد که این امر در فرمایشات مقام معظم رهبری در آسیب شناسی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رستمی با بیان اینکه تطبیق با شاخص ها یکی از اصول مهم است، گفت: راهبرد دشمن سیاه نمایی گذشته، تباه نمایی آینده و اشتباه نمایی حال است، باید به این موضوع توجه کرد و با آن مبارزه کرد. لازم است در این زمینه حرکت روشنگرانه، به موقع و معطوف به اهداف صورت گیرد تا تأثیرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی گفت: برگزاری این جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی یک حرکت ارزشمند است، چرا که توجه به تألیفات در حوزه انقلاب اسلامی بسیار مهم است که در این جشنواره صورت گرفته است.

جهان بین: ۹۲۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی ارسال شد

جهان بین در این مراسم با بیان اینکه در پانصد سال پیش دو جریان اصلی بر ایران و غرب آغاز شد، گفت: در غرب این دوران با جدایی دین از عرصه های عمومی با ظهور رنسانس و در ایران با حضور تشیع در عرصه های عمومی در دوران صفویه آغاز شد. پس از این دوران غرب و ایران در یک رویارویی پایاپای با هم قرار گرفتند. غرب به پیشرفت های قابل ملاحظه ای رسید، اما در ایران در دوره قاجار یک وضعیت انحطاطی آغاز شد تا با شکل گیری انقلاب اسلامی شاهد فصل جدیدی در حیات دین در عرصه های عمومی بودیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در مناسبات جهانی بود، گفت: براساس تحلیل هایی که وجود دارد، ۵ انقلاب کبیر در جهان اتفاق افتاده است یا به بیان دیگر، برخی ها از وقوع ۳ انقلاب کبیر در جهان سخن می گویند که در هر دو اینها انقلاب اسلامی یکی از آن انقلاب های کبیر است که تأثیر بسیار زیادی در جامعه جهانی داشته است و بسیار حائز اهمیت است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت انقلاب اسلامی گفت: در زمینه مباحث نظری انقلاب اسلامی، متأسفانه آنچنان که شایسته است به آن پرداخته نشده و در حوزه های مصوبات و سیاست گذاری، ساختارها و تشکیلات و رشته ها و برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی کمبودهایی در زمینه پرداختن به مباحث مختلف انقلاب اسلامی وجود دارد که لازم است که دانشگاه ها و اساتید در این زمینه ورود کرده و این کمبودها را جبران کنند.

جهان بین خاطرنشان کرد: علیرغم اهمیتی که انقلاب اسلامی در جهان دارد و می‌توان جهان را به دو بخش قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد، اما مباحث انقلاب اسلامی غریب واقع شده که جای شگفتی دارد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از جزئیات برگزاری چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: این دوره از جشنواره مشترکاً توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ۹۲۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در پایش اولیه ۱۵۰ اثر ملاک‌های لازم را برای حضور در جشنواره داشتند. سپس در ارزیابی ثانویه ۳۸ اثر مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۴ اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

جهان‌بین خاطرنشان کرد: ۱۴ اثر برگزیده در این جشنواره در دو محور مطالعات انقلاب اسلامی و اندیشه امامین انقلاب اسلامی بوده است.

کلانتری: برگزاری جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی اتفاقی تأثیرگذار است

دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم با بیان اینکه در زمینه پرداختن به موضوع انقلاب اسلامی در کشور بسیار کم کار شده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به اذعان متفکران غربی یکی از انقلاب‌های کبیر شناخته می‌شود که تاریخ ساز بوده و مسیر تاریخی جدیدی را برای بشر باز می‌کند. به همین دلیل این انقلاب با انبوه بدخواهی ها، عنادها و کینه توزی ها از اولین روزهای شکل گیری مواجه شد.

وی با اشاره به مباحثی در خصوص تاریخ علم و فلسفه علم اظهار کرد: در این زمینه مباحثی درخصوص نسبت مفهوم و واقعیت مطرح می شود. مهمترین مسأله در این زمینه این بود که در حوزه علوم انسانی، مفهوم سازی ها در یک دوره ای متأثر از علوم دقیقه بود. اما اتفاقی که چند دهه ای است افتاده، این است که علوم انسانی تأثیراتی را در حوزه علوم دقیقه و علوم طبیعی می گذارد. در حوزه علوم انسانی و اجتماعی صورت بندی های مفهومی خودشان واقعیت ساز هستند و این موضوعی است که باید به آن توجه شود، چرا که نوع مفهوم پردازی که ما از جامعه داریم، تأثیراتی عمیقی را در جامعه خواهد گذاشت. مفهوم پردازی ها در این زمینه بسیار مهم هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در همین راستا اگر ما نتوانیم در آکادمی‌های خود صورت بندی مفهومی دقیقی از انقلاب اسلامی انجام ندهیم، این انقلاب مصادره خواهد شد. زمانی که صورت بندی مفهومی صورت بگیرد، امکان گفت وگوی علمی فراهم می شود و در بستر گفت وگوهای علمی قابلیت تکثیر وجود دارد.

کلانتری با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی در این زمینه می توانند کمک کند، گفت: برگزاری جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی اتفاقی تأثیرگذار است و می تواند زمینه را برای گفت وگوی علمی در زمینه انقلاب اسلامی فراهم کند.

تقدیر از برگزیدگان

در این مراسم از برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آمد که اسامی آنها به شرح زیر است:

محور اول: اندیشه های امامین انقلاب اسلامی

سطح ۱ـ کتاب و رساله دکتری

رتبه اول: مهدی جمشیدی ـ کتاب درآمدی بر اندیشه فرهنگی آیت الله خامنه ای (دام عزه)

رتبه دوم: دکتر سید سجاد ایزدهی ـ کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای (دام عزه)

رتبه سوم: حمیدرضا باقری ـ کتاب آقا روح الله

سطح ۲ـ پایان نامه کارشناسی ارشد

رتبه اول: علیرضا دیهوکی ـ بازنمایی شاخص های شخصیت تمدن ساز در اندیشه مقام معظم رهبری (دام عزه) ـ واحد گناباد

رتبه دوم: مریم حسنی ـ نقش عقلانیت دینی در تمدن نوین اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ـ دانشگاه معارف اسلامی

رتبه سوم: یدالله سرآهنگر ـ فرهنگ دفاع مقدس و تأثیر آن بر تکنولوژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران ـ واحد ایلام

محور دوم: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

سطح ۱ـ کتاب و رساله دکتری

رتبه اول: یحی فوزی ـ کتاب جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلام گرا

رتبه دوم: عبدالشریف ولدبیگی ـ مبانی نظری دولت شفاف از منظر متفکران دوره جمهوری اسلامی ایران ـ واحد علوم و تحقیقات

رتبه سوم: مریم حایک ـ تحلیل گفتمانی هویت زنانه انقلاب اسلامی در نسبت با هویت زنانه نواندیشی دینی ـ دانشگاه اصفهان

رتبه شایسته تقدیر: محمدعلی قلی زاده ـ سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه مطبوعات و شبکه های اجتماعی، مطالعه موردی: دولت های اصلاحات و اصولگرا ـ واحد تبریز

سطح ۲ـ پایان نامه کارشناسی ارشد

رتبه اول: سعید غلامی ـ بررسی ترور سپهبد قاسم سلیمانی از منظر حقوق جزای بین المللی ـ واحد نیشابور

رتبه دوم: علی یزدانی ـ ترور دانشمندان هسته ای به مثابه جنایت علیه بشریت با تأکید بر بایسته ها و چالش های جرم انگاری در ایران ـ واحد مراغه

رتبه سوم: رضا شفیعی ـ بررسی حقوقی جایگاه انتقاد در اندیشه انقلاب براساس بیانیه گام دوم ـ واحد مرودشت

رتبه شایسته تقدیر: مهدی میثاقی ـ نقش آیین اربعین در حفظ محور مقاومت ـ واحد شهرضا