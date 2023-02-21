  1. سیاست
  2. مجلس
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

سلیمی در صحن مجلس: 

وجود چند نرخ برای ارز نشان دهنده بی تدبیری است

وجود چند نرخ برای ارز نشان دهنده بی تدبیری است

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وجود چند نرخ در بازار ارز نشان دهنده بی تدبیری است و تیم اقتصادی دولت باید با هم هماهنگ‌تر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در نوبت عصر امروز (دوشنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت باید با یکدیگر هماهنگ‌تر باشند و برای رفع مشکلات اقتصادی تدبیر کنند.

وی بیان کرد: وجود چند نرخ در بازار ارز نشان دهنده بی تدبیری است و همچنین اعلام شده به هر نفر ۵ هزار دلار یا یورو می‌دهند و سوال بنده آن است با چه منطقی این مباحث مطرح می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها گفت: قیمت فولاد سر به فلک کشیده، قیمت خودرو به شدت افزایش یافته است و عجیب است که با وجود گرانی شدید گوشت وزیر جهاد کشاورزی فقط نظاره گر است و این شرایط را تماشا می‌کند!

کد مطلب 5714773
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها