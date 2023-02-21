وجود چند نرخ برای ارز نشان دهنده بی تدبیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در نوبت عصر امروز (دوشنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت باید با یکدیگر هماهنگ‌تر باشند و برای رفع مشکلات اقتصادی تدبیر کنند.

وی بیان کرد: وجود چند نرخ در بازار ارز نشان دهنده بی تدبیری است و همچنین اعلام شده به هر نفر ۵ هزار دلار یا یورو می‌دهند و سوال بنده آن است با چه منطقی این مباحث مطرح می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها گفت: قیمت فولاد سر به فلک کشیده، قیمت خودرو به شدت افزایش یافته است و عجیب است که با وجود گرانی شدید گوشت وزیر جهاد کشاورزی فقط نظاره گر است و این شرایط را تماشا می‌کند!