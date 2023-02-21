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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

مدیر شبکه بهداشت و درمان آبیک خبر داد؛

کشف بیش از ۴۵۰۰ قلم قرص‌های مخدر و روان گردان در آبیک

کشف بیش از ۴۵۰۰ قلم قرص‌های مخدر و روان گردان در آبیک

آبیک- مدیر شبکه بهداشت و درمان آبیک از کشف و ضبط بیش از ۴۵۰۰ قلم قرص‌های مخدر و روان گردان و کالاهای قاچاق در آبیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیجانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران آبیک اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های مهم در شهرستان آبیک جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه سلامت است.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط شبکه بهداشت و همچنین کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبیک بیش از ۴۵۰۰ قلم قرص‌های روان گردان و مخدر و داروهای گیاهی تقلبی از یک واحد عطاری در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: پودرهای گیاهی دست ساز به شکل قرص، داروهای شیمیایی و کالاهای قاچاق و غیرمجاز از دیگر کشفیاتی بود که صورت گرفته و فرد متخلف نیز به دستگاه قضا معرفی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آبیک تاکید کرد: شهروندان و مردم استان قزوین نسبت به مصرف مواد مخدر صنعتی به اسم قرص‌های لاغری و هرگونه پودرهای گیاهی دست‌ساز با ادعاهای خاص و فرآورده گیاهی به شکل قرص، شربت، شیاف و همچنین تبعات منفی و بدون بازگشت مصرف مواد روان گردان مراقب باشند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا مشاهده این قبیل محصولات در عطاری‌ها، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۹۰ گزارش دهند.

کد مطلب 5714785

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