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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۲۴

انفجار و حریق گسترده در فلوریدا آمریکا/ ۷ نفر کشته و زخمی شدند

انفجار و حریق گسترده در فلوریدا آمریکا/ ۷ نفر کشته و زخمی شدند

بر اثر وقوع انفجار و آتش سوزی گسترده در ایالت فلوریدا واقع در آمریکا، تا کنون دست کم ۲ نفر کشته و ۵ تَن زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان بی سی هم اکنون با انتشار خبری فوری از وقوع انفجار و متعاقب آن حریق گسترده در ایالت فلوریدا در آمریکا خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در شهر «مدلی» (Medley) در میامی واقع در ایالت فلوریدا رخ داده است.

شبکه تلویزیونی اِی بی سی نیوز این حادثه را در یک مجتمع صنعتی در این شهر رسانه‌ای کرد.

نیروهای امداد و نجات آتش نشانی در میامی حدود ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه در ۱۱۳۵۰ NW South River Drive به محل حادثه اعزام شدند.

«دنی کاردزو» از مقامات مسئول در میامی در این خصوص گفت: این یک سناریوی بسیار خطرناک بود. شما چندین وسیله نقلیه را می‌بینید که با شدت زیاد در حال سوختن هستند. چندین سیستم کابل کشی برق هم قطع شده اند.

تا کنون مقامات این ایالت در این خصوص واکنشی از خود نشان نداده اند. همچنین اطلاعات بیشتری درباره علل وقوع این حادثه تا کنون در دسترس نیست.

کد مطلب 5714865

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