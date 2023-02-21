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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۴۰

آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه متالوژی آمریکا+ فیلم

آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه متالوژی آمریکا+ فیلم

رسانه‌های آمریکا با انتشار تصاویری از وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در یک کارخانه متالوژی در ایالت اوهایو خبر می‌دهند که بر اثر آن دست‌کم یک نفر جان باخته و 13 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه‌های آمریکا از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک کارخانه متالوژی در ایالت اوهایوی این کشور خبر می‌دهند.

به گفته شاهدان عینی، این حادثه بعدازظهر دوشنبه رخ داه و پیش از آتش‌سوزی، صدای دو انفجار مهیب شنیده شده و آتش‌نشان‌ها همچنان در حال تلاش برای خاموش‌کردن آتش هستند.

هنوز مشخص نیست که علت این حادثه چیست و آیا کسی در این آتش‌سوزی آسیب دیده یا خیر.

رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات آتش‌نشانی اعلام کردند در پی وقوع انفجار و آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه‌ متالوژی در ایالت اوهایوِ آمریکا دست‌کم یک نفر جان باخته و ۱۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

کد مطلب 5714176
محسن وفایی

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