کشف بیش از ۱۶ کیلو مواد مخدر در چابکسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در محور ورودی استان به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و برای بررسی به آن دستور ایست دادند.

وی با بیان اینکه راننده این خودرو بدون توجه به ایست پلیس از موانع موجود در ایست و بازرسی عبور و با وجود پنچر شدن یکی از لاستیک‌ها از محل متواری شد، افزود: با اقدامات به موقع مأموران انتظامی این فرد داخل یک انبار در شهر چابکسر در حال تغییر ارکان خودرو دستگیر شد.

سرهنگ جوانمردی از کشف ۱۶ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه ۴ عدد پلاک خودروهای مختلف خبر داد و ادامه داد: متهم ۳۱ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.