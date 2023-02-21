حضور آتش نشانان قزوین در ۲۲۶ عملیات طی بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر موسی خانی اظهار کرد: آتش نشانان قزوین در بهمن ماه امسال در ۲۲۶ عملیات امداد و نجات و اطفا حریق حاضر شدند و به شهروندان عزیز خدمات رسانی کردند.

موسی خانی افزود: تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی قزوین در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، آتش نشانان را به ۲۲۶ عملیات مختلف امداد نجات و اطفا حریق رهسپار کرد که آتش نشانان با اقدام سریع و اعزام به موقع نسبت به رفع خطر و ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.

ایشان در ادامه بیان کرد: عملیات‌های انجام شده در این مدت مربوط به تصادف یا واژگونی خودرو ۹مورد، حریق منزل مسکونی و مغازه ۶۳ مورد، افکن زمین و ریزش چاه ۱۰ مورد، محبوس شدن داخل آسانسور ۲۶ مورد، وگیرکردن ومحبوس شدن افراد ۴۳ مورد نشت گاز منوکسید کربن ۱۱ مورد، مشاهده و گیر کردن حیوانات وحشی ۶مورد، آتش سوزی ضایعات و علف‌های هرز ۵مورد،، ۱ مورد خارج کردن حلقه انگشتری و ۵۵ مورد حوادث دیگر بوده از تعداد ۸۹ نفر نیز توسط آتش نشانان نجات یافته اندکه آتش نشانان با حضور به موقع و اقدام سریع نسبت به ایمن سازی محل حادثه و کاهش خطر اقدامات لازم را به عمل آوردند.

موسی خانی با اشاره به افزایش تعداد حوادث مربوط به محبوس شدن افراد به تعداد ۴۳ مورد در بهمن ماه اظهار کرد: بررسی‌های آماری چند سال اخیر سازمان آتش نشانی قزوین نشان می‌دهد بیشترین تعداد حوادث مربوط به محبوسی افراد در داخل آسانسوربوده که با کمک آتش نشانان به شهروندان کمک صورت گرفته است.

وی در ادامه با اعلام اینکه بیشترین عامل بروز حوادث گازگرفتگی نقص در سیستم دودکش وسایل حرارتی است، افزود: لازم است تمامی شهروندان در زمان استفاده از تجهیزات گرمایشی توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و در خصوص استاندارد بودن بخاری‌ها و تخلیه کامل گاز سمی منوکسید کربن از طریق دودکش‌ها اطمینان لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی قزوین رعایت توصیه‌های ایمنی را در کاهش وقوع حوادث بسیار مؤثر دانست و تاکید کرد: حوادث ناشی از گاز گرفتگی از آن دسته حوادثی هستند که تنها با کمی دقت و توجه می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد و هرگونه سهل انگاری و بی احتیاطی در رعایت اصول ایمنی می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

گفتنی است در زمان بارش برف تیم‌های امدادونجات این سازمان شبانه روزی در پیک ساعتی سه ساعته به شهروندان عزیز قزوینی خدمات ارائه نموده اند.

وی در خاتمه یادآور شد: همه شهروندان می‌توانند برای ثبت نام در کلاس‌های یک روزه و رایگان آموزش کار با خاموش کننده‌های دستی و نحوه مقابله با حریق، با مرکز آموزش این سازمان واقع در ایستگاه شهید بابایی مراجعه نمایند.