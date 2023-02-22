دستگیری ۲۴ سارق در طرح مبارزه با سرقت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ایجاد نا امنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرم‌خیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت، محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی، افزود: در پی ابلاغ اجرای طرح مبارزه با انواع سرقت‌های خرد و کلان در سطح استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ سارق در سطح استان لرستان دستگیر شده است، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کردند.