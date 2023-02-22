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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۰۷

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

دستگیری ۲۴ سارق در طرح مبارزه با سرقت در لرستان

دستگیری ۲۴ سارق در طرح مبارزه با سرقت در لرستان

خرمآباد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۲۴ سارق در قالب طرح مبارزه با سرقت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ایجاد نا امنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرم‌خیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت، محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی، افزود: در پی ابلاغ اجرای طرح مبارزه با انواع سرقت‌های خرد و کلان در سطح استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ سارق در سطح استان لرستان دستگیر شده است، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

کد مطلب 5715394

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