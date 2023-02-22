کمبودی در کالاهای اساسی استان تهران برای ماه رمضان و نوروز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران که با حضور محمد علی‌مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دیگر اعضا برگزار شد در مورد برگزاری نمایشگاه‌های عیدانه و رمضانه در استان اظهار داشت: نمایشگاه‌ها باید دارای چندین هدف یعنی قیمت و کیفیت مناسب، فراوانی، در دسترس بودن و پراکندگی در استان جهت دسترسی شهروندان باشند.

وی ادامه داد: تنوع کالایی در نمایشگاه‌ها تأمین شود، و نمایشگاه‌ها در سطح استان پراکنده شوند تا مردم به منظور تأمین کالا مجبور نشوند به شهر تهران مراجعه کنند، چراکه مراجعه مردم از سطح شهرستان‌ها به شهر تهران باعث ایجاد ترافیک و مصرف بالای سوخت می‌شود.

استاندار تهران تاکید کرد: کمبود کالایی وجود ندارد اما لازم است تا نظام توزیع بهبود پیدا کند و ساماندهی جدیدی برای آن در نظر گرفته شود.

فخاری سپس گفت: باید در ماه شعبان، بازار را با روش‌های درست احیا کنیم و در کنار توزیع مناسب، قیمت‌ها نیز باید کنترل شود.

وی در مورد وضعیت قیمت نان بیان کرد: افزایش قیمت نان نداریم و آرد از طریق کارتخوان‌های هوشمندی که در نانوایی‌ها نصب شده، کنترل می‌شود و از این طریق سهمیه‌های جاری نانوایی‌ها تعیین خواهد شد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در این قاعده ضمن آنکه یک نظمی در میزان پخت روزانه نانوایی‌ها ایجاد می‌شود، نظمی نیز در ایجاد توزیع آرد به وجود خواهد آورد.

فخاری اظهار داشت: ایجاد نظم در نظام توزیع آرد موجب جلوگیری از قاچاق آرد و یا جلوگیری از فروش خارج از قاعده آن خواهد شد.