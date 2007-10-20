تقاطع غیر همسطح بزرگراه صیاد شیرازی و شهید بابایی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود نصر آزادانی ، مدیر سازمان مهندسی فنی و عمران شهرداری تهران ، صبح امروز در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح بزرگراه صیاد شیرازی و شهید بابایی، با اشاره به ویژگی های این پروژه ، اظهار کرد : گره مفتوح در محل تقاطع دو مسیر بزرگراهی یعنی بزرگراه شرقی – غربی شهید بابایی و بزرگراه شمالی – جنوبی شهید صیاد است که با بهره برداری از این تقاطع ، پیش بینی می شود تردد در معابر اصلی شمالی – جنوبی در محدوده نفوذ تقاطع و سطح دسترسی ساکنان و شاغلان شمال تقاطع و نیز بیمارستان شهید چمران ، افزایش یابد.

وی با بیان اهداف این پروژه ، افزود : مسیرها و جهت های حرکتی ایجاد شده در این تقاطع موجب کاهش ترافیک در بزرگراه بابایی ، بزرگراه امام علی ، خیابان پاسداران ، محدوده میدان نوبنیاد و حذف دور برگردان واقع در بزرگراه بابایی شده است .

آزادانی در ادامه گفت : تقاطع تامین حرکت شرقی بزرگراه بابایی به جنوب بزرگراه صیاد شیرازی و دسترسی به بزرگراههای همت ، رسالت و مرکز شهر از اهداف اصلی این تقاطع است .

وی تامین حرکت جنوب به غرب به منظور ایجاد دسترسی به بزرگراه بابایی و دسترسی به بزرگراه صدر و میدان نوبنیاد را از دیگر اهداف این تقاطع دانست و افزود : با احداث این تقاطع غیر همسطح تامین حرکت خیابان صنایع به بزرگراه صیاد شیرازی و به تبع آن به بزرگراه صدر ، ایجاد می شود .

به گفته وی ، وجود معارضین ملکی نظامی و املاک شخصی و همچنین معارضان تاسیساتی آب ، فاضلاب و برق و گاز و تلفن و بیمارستان ، از مشکلات این پروژه است .

نصر آزادانی افزود : این پل به طول 60 متر واجرای دیوارهای حائل به طول 1500 متر و همچنین رمپ و لوپ های به طول تقریبی 1400 متر ، از جمله مشخصات این پروژه است .

به گفته مدیر عامل سازمان مهندسی فنی و عمران شهرداری تهران ، این پروژه با 2/2 میلیارد تومان هزینه در عملیات اجرایی و 5/11 میلیارد تومان هزینه رفع معارضین ملکی و تاسیساتی ، به بهره برداری رسیده است.