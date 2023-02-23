اعتقادات دینی در رسیدگی به وظایف رکن مهم تحقق عدالت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از دادگستری شهرستان اردبیل با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به اهمیت کار قضا و قضاوت اظهار کرد: اعتقادات عمیق دینی همراه با تعهد و دقت در رسیدگی‌ها مهمترین رکن تحقق عدالت در جامعه است.

وی افزود: ایام و اعیاد مذهبی همواره فرصتی برای مطالعه آثار دینی برای تقویت بنیه علمی و معنوی است و با توجه به رسالت و وظایف خطیر دستگاه قضائی، تعمیق بخشی معنوی به روحیه قضات و کارمندان دادگستری موجب رسیدگی‌های عادلانه و تلاش‌های جهاد گونه به منظور تسریع در انجام امورات می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل اقدام بر اساس سند تحول قضائی را یک موضوع بسیار مهم عنوان کرد و گفت: یکی از موارد بسیار مورد تأکید در این سند استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در ارائه خدمت به مردم است که در این خصوص دادگستری استان توانسته در استفاده از سامانه ابلاغ اوراق الکترونیک قضائی، توسعه دادرسی‌های الکترونیکی و دفاتر خدمات قضائی اقدامات مورد قبولی انجام دهد.

حجت‌الاسلام کثیرلو خاطرنشان کرد: دادگستری استان علی رغم کمبود نیروی انسانی اعم از قاضی و کارمند توانسته در شاخص‌های مختلف عملکرد مطلوبی داشته باشد ولی جا دارد به منظور جلب رضایتمندی عمومی و تحقق اهداف سازمانی اهتمام ویژه و جدی تری داشته باشیم.

قاضی محمد واعظی لرد، رئیس کل دادگستری شهرستان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه در ۱۱ ماه امسال، بیش از ۶۱ هزار پرونده در موضوعات حقوقی و کیفری ارجاع و رسیدگی شده است، گفت: بازدید از شعبات و استماع مسائل و مشکلات تعدادی از مراجعین از دیگر برنامه‌های حضور رئیس کل دادگستری استان در مجتمع دادگاه‌های حقوقی و انقلاب اردبیل خواهد بود.