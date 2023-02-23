اشتغالزایی در کرمانشاه نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح کارخانه کاغذسازی اسلام آبادغرب که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به صورت دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی افزود: در مدت کوتاهی که توفیق خدمتگزاری در استان کرمانشاه را پیدا کرده‌ام، تلاش شده تا از کوچک‌ترین سرمایه‌های مادی و معنوی برای اشتغال و پویایی استان استفاده کنم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت با تلاش‌های صورت گرفته هم افزایی خوبی بین بخش‌های مختلف ایجاد شده و امیدواریم در آینده نزدیک در جای جای استان کرمانشاه شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

صحرایی بیان کرد: اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری جوانان قطعاً کاهش آسیب‌های اجتماعی را در استان کرمانشاه به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: اسلام آبادغرب جز مناطقی از کشور است که در دفاع مقدس نقش آفرینی بسیاری کرده که یک نمونه آن عملیات غرورآفرین مرصاد است که مایه فخر تمام مردم منطقه است.