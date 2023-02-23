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۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

استاندار کرمانشاه:

اشتغالزایی در کرمانشاه نیازمند عزم همگانی است

اشتغالزایی در کرمانشاه نیازمند عزم همگانی است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت، گفت: اشتغالزایی در استان کرمانشاه نیازمند عزم همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح کارخانه کاغذسازی اسلام آبادغرب که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به صورت دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی افزود: در مدت کوتاهی که توفیق خدمتگزاری در استان کرمانشاه را پیدا کرده‌ام، تلاش شده تا از کوچک‌ترین سرمایه‌های مادی و معنوی برای اشتغال و پویایی استان استفاده کنم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت با تلاش‌های صورت گرفته هم افزایی خوبی بین بخش‌های مختلف ایجاد شده و امیدواریم در آینده نزدیک در جای جای استان کرمانشاه شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

صحرایی بیان کرد: اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری جوانان قطعاً کاهش آسیب‌های اجتماعی را در استان کرمانشاه به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: اسلام آبادغرب جز مناطقی از کشور است که در دفاع مقدس نقش آفرینی بسیاری کرده که یک نمونه آن عملیات غرورآفرین مرصاد است که مایه فخر تمام مردم منطقه است.

کد مطلب 5717377

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