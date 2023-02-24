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۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

حریق اتوبوس در محور میامی-شاهرود/ ۳۱ مسافر امداد رسانی شدند

حریق اتوبوس در محور میامی-شاهرود/ ۳۱ مسافر امداد رسانی شدند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه حوالی صبح امروز حریق یک دستگاه اتوبوس در محور میامی-شاهرود مهار شد، گفت: ۳۱ مسافر این اتوبوس امداد رسانی شدند.

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حوالی صبح امروز جمعه حریق یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر هشت محور میامی-شاهرود به پایگاه امداد و نجات شهدای میامی گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله اکیپی برای امدادرسانی این حادثه به محل مذکور اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه حریق به دلیل نقص فنی در قسمت موتور اتوبوس به وقوع پیوسته بود، افزود: راننده با کمک گرفتن از تجهیزات لازم حریق را مهار کرده و لذا در این حادثه هیچ مسافری آسیب دچار آسیب یا تلفات نشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن بیان اینکه این اتوبوس از مشهد عازم تهران بوده است، ابراز داشت: ۳۱ مسافر و دو راننده این اتوبوس امداد رسانی شده و به مکان امن انتقال پیدا کردند و مشکلی برای این افراد وجود ندارد.

محمد خانی اضافه کرد: پایگاه‌های هلال احمر در طی مسیر آماده پاسخگویی به مشکلات هستند اما هموطنان می‌توانند در صورت بروز مشکل آن را با شماره ۱۱۲ در میان قرار دهند تا اکیپ امداد رسانی به محل مذکور اعزام شود.

کد مطلب 5717758

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