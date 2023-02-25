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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۲۱

رئیس جامعه مدرسین حوزە علمیه درگذشت همسر شهید مطهری را تسلیت گفت

رئیس جامعه مدرسین حوزە علمیه درگذشت همسر شهید مطهری را تسلیت گفت

قم- آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزە علمیه در پیامی در گذشت همسر شهید آیت الله مطهری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی درگذشت همسر شهید مطهری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون

درگذشت همسر فداکار و یاور روزهای پر حادثه زندگی معلم بزرگ انقلاب حضرت آیت الله شهیدمطهری -رحمة الله علیهما- موجب تألم و تأثر گردید.

ضایعه فقدان این بانوی مؤمنه مکرّمه را به خاندان مصاب و همه بستگان و وابستگان به آن بیت شریف، بالأخص به فرزندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال، رحمت و مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره -سلام الله علیها- را برای آن فقیده سعیده مسألت دارم.

کد مطلب 5718728

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