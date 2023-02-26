ابتلا به کووید خفیف ممکن است موجب تغییر در مغز شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «کلاریسا یاسودا» از دانشگاه کامپیناس در سائوپائولو برزیل، گفت: «هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد کووید طولانی وجود دارد، که شامل طیف وسیعی از مشکلات سلامتی، از جمله اضطراب و افسردگی، ماهها پس از ابتلاء است».
وی در ادامه میافزاید: «یافتههای ما نگرانکننده است، زیرا حتی افراد مبتلا به یک مورد خفیف کووید ۱۹ نیز ماهها بعد تغییراتی را در مغز خود نشان میدهند. مطالعات بیشتری برای شناسایی درمانها برای جلوگیری از هر گونه تأثیر طولانیمدت بر کیفیت زندگی افراد مورد نیاز است.»
برای درک این موضوع، محققان ۲۵۴ نفر را که عفونت خفیف کووید ۱۹ داشتند مورد مطالعه قرار دادند. به طور متوسط، بیماران ۴۱ ساله بودند و سه ماه قبل مبتلا به کووید ۱۹ شده بودند.
هر یک از شرکتکنندگان آزمایشهای علائم اضطراب یا افسردگی را تکمیل کردند و اسکن مغزی گرفتند.
محققان دریافتند در مجموع ۱۰۲ نفر علائم اضطراب و افسردگی و ۱۵۲ نفر هیچ علائمی نداشتند.
سپس محققان به دنبال شواهدی از انقباض در ماده خاکستری مغز بودند. اسکنهای مغزی با ۱۴۸ نفری که کووید ۱۹ نداشتند مقایسه شد.
کسانی که کووید ۱۹ داشتند و اضطراب و افسردگی را تجربه میکردند، ناحیه لیمبیک مغزشان که در حافظه و پردازش عاطفی نقش دارد، کوچک شده بود. افرادی که پس از کووید ۱۹ هیچ علامتی از اضطراب و افسردگی نداشتند، این قسمت مغزشان کوچک نشده بود.
محققان با استفاده از نوع خاصی از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل شبکههای دارای فعالیت مغزی در حالت استراحت، عملکرد مغز و تغییرات در اتصال بین نواحی مغز را بررسی کردند.
محققان تغییرات عملکردی گستردهای را در هر یک از ۱۲ شبکه ای که در گروه با علائم اضطراب و افسردگی آزمایش کردند، یافتند.
گروه کووید بدون علائم نیز تغییراتی داشت، اما در پنج شبکه به جای ۱۲ شبکه.
یاسودا میگوید: «بزرگی این تغییرات نشان میدهد که میتوانند به مشکلاتی در حافظه و مهارتهای فکری منجر شوند، بنابراین ما باید در حال بررسی درمانهای جامع حتی برای افرادی باشیم که به طور خفیف تحت تأثیر کووید ۱۹ قرار دارند.»
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