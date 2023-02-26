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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۴۱

فرمانده انتظامی ری:

مالخر موتورسیکلت های مسروقه در جنوب تهران دستگیر شد

مالخر موتورسیکلت های مسروقه در جنوب تهران دستگیر شد

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری مالخر موتورسیکلت های مسروقه در جنوب تهران خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ری با رصدهای میدانی، تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی موفق به شناسایی هویت یک مالخر شدند، که اقدام به خرید موتورسیکلت‌های مسروقه در محله سه راه ورامین و فروش قطعات آن می‌کرد.

وی گفت: کارآگاهان پلیس در تحقیقات و اقدامات فنی و پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی کردند، واحد عملیات پلیس آگاهی با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل تعداد دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی ری اضافه کرد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و خرید و فروش ۱۰ فقره موتورسیکلت سرقتی از سارقان اعتراف و تاکنون چهار نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

جلیلیان با بیان اینکه متهم دارای سابقه و تحمل حبس در زندان نیز هست، خاطرنشان کرد: ضمن شناسایی مالباختگان تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه داد.

کد مطلب 5719879

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