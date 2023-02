به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالجودی؛ معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست درباره برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته اجرایی سازمان راپمی (ROPME) در کشور کویت اظهار کرد: در این جلسه مسائلی از قبیل نتایج کمیته تخصصی راپمی و کمیته خارجی جهت بررسی و بازبینی مسائل اداری و مالی راپمی، بررسی و تعیین حسابرس خارجی و بررسی وضعیت مالی حاضر و بودجه ۲۰۲۳ سازمان منطقه‌ای راپمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت بررسی و بازنگری معیارهایی که در گذشته برای تعیین سهم حق عضویت هر یک از کشورهای عضو مورد استفاده قرار گرفته است و بارها در جلسات مختلف راپمی توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، مجدداً تاکید گردید و مقرر شد پس از تدوین برنامه استراتژیک و نوسازی سازمان راپمی که در دستور کار قرار دارد، بحث بازنگری معیارهای تعیین حق عضویت کشورهای عضو مطرح شود.

وی ادامه داد: در این جلسه، دبیر اجرایی سازمان منطقه‌ای راپمی، خلاصه‌ای از برنامه استراژیک ۵ ساله راپمی برای دوره زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ را ارائه کرد که مقرر گردید پس از انجام بررسی‌های لازم توسط اعضای کمیته اجرایی، درخصوص آن تصمیم گیری شود.

گفتنی است، منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می‌آید و حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا به ویژه فعالیت‌های نفتی و توسعه برنامه‌های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش‌ها، از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. در این راستا تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه (نایروبی- نوامبر ۱۹۷۶)، اجلاس کارشناسان سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر ۱۹۷۶)، اجلاس فنی-حقوقی کشورهای منطقه و سازمان‌های تخصصی ملل متحد (بحرین-ژانویه ۱۹۷۷) منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد.

با توافق همه کشوهای عضو و به منظور اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی)Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME) تأسیس شد که محل آن در کویت است.