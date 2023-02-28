طرح ویژه نظارت بر بازار عید نوروز و ماه رمضان در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید و انجام سفرهای نوروزی و هم زمانی تعطیلات عید نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان طرح نظارتی اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: این طرح در دو بازه زمانی مرحله اول از تاریخ هشت الی ۲۹ اسفندماه‬ و مرحله دوم از تاریخ اول فروردین الی چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

وی گفت: با توجه به افزایش تقاضای خرید بعضی از کالاها و ضرورت برخورد با تخلفات و برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه طرح ویژه نظارت بر بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان در مرحله اول فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عمده خرید آجیل و خشکبار، میادین میوه و تره بار، شرکت‌های مسافرتی و دفاتر فروش بلیط را مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهند.

حسام ادامه داد: در مرحله دوم طرح، رؤسای شعب کشیک تعزیرات حکومتی گلستان با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و غیره مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره را بازرسی و نظارت می‌کنند.