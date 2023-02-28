افزایش آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی اهر درمقایسه باسال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی نظری عصر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت صدور اسناد مالکیت زارعی و باغات شهرستان اهر با گلایه از رفع تداخل کمتر از ۱۰ درصد پلاکهای ثبتی افزود: صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی، باغی و املاک در کاهش دعاوی و اختلاف پیشگیری میکند، این در حالی است که اکثر پروندههای ورودی به دستگاه قضائی ناشی از اختلاف در حوزه اراضی و املاک است.
رئیس دادگستری اهر از افزایش ۴۰۰۰ فقره پرونده ورودی به دستگاه قضائی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: میزان ورودی پروندههای قضائی طی ۱۱ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۰۰ فقره افزایش را شاهد هستیم و اکثر پروندههای ورودی به دستگاه قضائی مربوط به اختلاف ملکی و اراضی است.
وی بر لزوم سنددار کردن املاک و اراضی قولنامهای در شهرستان اهر تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای قانون جامع حدنگار یا همان کاداستر، ضمن رفع اختلافات شخصی و کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائی، در رفع تداخل اراضی ملی با شخصی نیز مؤثر است.
این مقام قضائی بابیان اینکه شهرستان اهر در سال گذشته در صدور اسناد مالکیت برای اراضی و املاک در بین شهرستانهای آذربایجانشرقی رتبه نخست را کسب کرده بود، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و نهادها به منظور تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی متقاضیان، مؤظفاند تا در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند اگر پاسخ استعلامات داده نشود به منزله جواب مثبت تلقی میشود و همچنین املاک و مستغلات خود را شناسنامهدار نمایند.
نظری با اشاره به اینکه اکثر اختلافات و پروندههای قضائی از اراضی قولنامهای و فاقد اسناد مالکیت به وجود میآید، بیان داشت: در برخی پروندههای قضائی شاهد هستیم که برای زمین قولنامهای چندین نفر ادعای مالکیت میکنند، در صورتی که اگر اسناد رسمی برای اراضی و املاک صادر شود این چنین اختلافات پیش نمیآید، از طرفی از مجموع ۲۳۰ پلاک ثبتی شهرستان اهر تنها ۱۵ مورد از پلاکهای ثبتی رفع تداخل شده از اینرو بایستی دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای رفع تداخل پلاکهای ثبتی اقدام کنند.
رئیس دادگستری اهر در ادامه از برخورد با تولید و توزیع مواد محترقه غیرمجاز و خطرساز در آستانه پایان سال در این شهرستان خبر داد و افزود: هیچ کس با نشاط و شادی جوانان مخالف نیست، اما برخی افراد سودجو با تولید و توزیع مواد محترقه غیرمجاز و خطرساز، علاوه بر جان جوانان بلکه جان و مال شهروندان را نیز تهدید میکنند. لذا از دستگاههای انتظامی و امنیتی برای برخورد با افرادی که سابقهٔ تولید یا توزیع مواد محترقه خطرساز را دارند تحت نظر قرار داده و اخطار دهند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با رعایت موارد ایمنی و عمل به توصیهها، چهارشنبه آخر سال بدون حادثه برای جوانان و شهروندان اهری را تجربه کنیم.
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