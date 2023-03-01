مسببان فروش اراضی زراعی در زنجان شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، افزود: رسانه ها در خصوص اراضی زراعی و مسکونی اطلاع رسانی و روشنگری کنند تا مردم فریب اقدامات غیر قانونی سودجویان را نخورند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: دستگاه هایی که نسبت به سند دار کردن اراضی دولتی خود اقدام نکرده اند باید در سریعترین زمان در این خصوص اقدام کنند و تیم مدیریتی اداره ثبت نیز باید آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشد.

به گفته این مسوول، در حوزه جلوگیری از زمین خواری و در حوزه آب اقدامات خوبی در استان انجام گرفته است اما تا حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

رئیس شورای قضایی استان زنجان تصریح کرد: اقدامات و تصمیمات مدیران باید همواره در راستای مصالح مردم و به صورت مشروع و قانونی و در راستای فرامین رهبری انجام شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال، افزود: مسایلی که مربوط به حقوق عمومی باشد در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد که در حل و فصل آنها بسیار راهگشا است.

حضور مدیران جوان و با انگیزه، نارسایی‌های دستگاه ها را پوشش می دهد

در ادامه این جلسه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: حضور مدیران جوان انقلابی، با انگیزه و توانمند، برخی نارسایی‌های دستگاه های اجرایی را پوشش می دهد و اخیراً اقدامات اساسی خوبی توسط دستگاه‌های مختلف در استان انجام شده است به طوریکه در برخی موضوعات، شاهد کسب رتبه های برتر کشوری هستیم.

ابوالفضل رفیعی ضمن تاکید بر مسؤلیت پذیری مدیران دستگاه ها و انجام به موقع وظایف، افزود: یکی از مهمترین وظایف دستگاه ها بحث نظارت و مراقبت نسبت به دارایی ها و پیشگیری از تصرفات و تعدی است و باید دستگاه های متولی امر به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی با همکاری و هم افزایی ظرفیت های نظارتی، اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.