طرح «بهارنکو» فرصتی برای ازدواج آسان و آگاهانه جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جباری صبح یکشنبه در همایش بهارنکو بیان کرد: در تمام عرصههای حکمرانی اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی از جمله جوانی جمعیت بدون حضور گروههای مردمی و سمنها نه میشود و نه میتوان مسائل را حل کرد.
وی ضمن تبریک سیزدهمین سالروز تأسیس بهارنکو در ادامه عنوان کرد: طرح بهارنکو یکی از موفق ترین طرحهای حوزه ازدواج جوانان بوده که میتواند این طرح در کل کشور اجرایی گردد.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پایان افزود: ما نیز طی شیوه نامههای آموزشی هنگام ازدواج به دانشگاهها ابلاغ کردیم که مجموعههای مردم نهاد هم بتوانند با توجه به ضوابط گفته شده به عنوان مجریان آموزش و مشاوره هنگام ازدواج اقدام کنند.
طرح بهار نکو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد
استاندار فارس نیز در این همایش گفت: طرح بهار نکو یک طرح ارزشمند و تأثیرگذار بوده که از استان فارس و شیراز شروع شد و مراحل توسعه کشوری را طی میکند البته این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شده است.
محمد هادی ایمانیه معتقد است: طرح بهارنکو طرحی تأثیر گذار در آموزشهای قبل از ازدواج بوده اما ارزش این طرح هنوز توسط تصمیم گیرندگان کشور درک نشده با این حال اگر درک شده بود بیش از این به آن اهمیت داده میشد.
وی پیشنهاد داد که با همکاری دستگاههای متولی در این بخش طرح بهار نکو علاوه بر شهرستانهایی که اجرایی شده در سایر مناطق کشور نیز اجرایی گردد.
ارگانها و سازمانها حمایتگر بهارنکو باشند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این خصوص اظهار کرد: طرح بهارنکو در کاهش میزان طلاق و افزایش طول مدت زندگی مشترک زوجین بسیار موفق عمل کرده است.
وی در ادامه با بیان این دغدغه که برنامههای حمایتی بهارنکو تا ۵ سال اول زندگی جهت زوجین پیش بینی شده است و در تلاش است تا در کاهش آمار طلاق زیر ۵ سال اثر گذار باشد، گفت: نگران افزایش طلاق در سالهای ۷ الی ۱۰ سال زندگی مشترک هستیم که عموماً زوجین دارای فرزند میباشند و امیدواریم که این مجموعه بتواند بستههای حمایتی خود از زوجین را از ۵ سال به سالهای بیشتر ارتقا دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: بایستی ارگانهای دیگر همچون استانداری، فرمانداری، خیرین، مردم و صدا و سیما از بهارنکو حمایت کنند که بتواند دامنه خدمت را به ده سال افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامههای حوزه خانواده ما پیشنهاد میکنیم که بقیه استانها نیز این طرح و تأثیری که در کاهش طلاق داشته را ببیند تا در کل کشور پیاده سازی شود.
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