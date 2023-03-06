به گزارش خبرنگار مهر، عباس حربی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: بیش از ۴۰۰ زائر دانشجو در قالب ۴ کاروان راهیاننور از سراسر کشور در موزه جنگ خرمشهر حضور یافتند.
وی افزود: در چند وقت اخیر شاهد حضور کاروانهای مختلف دانش آموزی و دانشجویی از سراسر خوزستان و دیگر نقاط کشور در مناطق عملیاتی جنوب و یادمانهای دفاع مقدس خوزستان هستیم که مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر به عنوان اولین موزه جنگ کشور نیز یکی از مقاصد ثابت و همیشگی این افراد است.
سرپرست مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خرمشهر عنوان کرد: با توجه به هجمههای اخیر دشمنان و وجود ویروس کرونا در چند سال اخیر، پیش بینی میکنیم که امسال شاهد خیل عظیم جوانان در سفرهای معنوی راهیان نور در خوزستان باشیم.
حربی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل اوج راهیاننور شاهد حضور بیش از پیش جامعه دانشجویی و همچنین خانوادهها در جمع زائران هستیم.
نظر شما