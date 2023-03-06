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۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

سرپرست مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خرمشهر خبر داد؛

حضور ۴۰۰ زائر راهیان‌نور دانشجویی در موزه دفاع مقدس خرمشهر

حضور ۴۰۰ زائر راهیان‌نور دانشجویی در موزه دفاع مقدس خرمشهر

خرمشهر- سرپرست مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خرمشهر از حضور ۴۰۰ زائر راهیان‌نور دانشجویی در موزه دفاع مقدس خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حربی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: بیش از ۴۰۰ زائر دانشجو در قالب ۴ کاروان راهیان‌نور از سراسر کشور در موزه جنگ خرمشهر حضور یافتند.

وی افزود: در چند وقت اخیر شاهد حضور کاروان‌های مختلف دانش آموزی و دانشجویی از سراسر خوزستان و دیگر نقاط کشور در مناطق عملیاتی جنوب و یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان هستیم که مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر به عنوان اولین موزه جنگ کشور نیز یکی از مقاصد ثابت و همیشگی این افراد است.

سرپرست مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خرمشهر عنوان کرد: با توجه به هجمه‌های اخیر دشمنان و وجود ویروس کرونا در چند سال اخیر، پیش بینی می‌کنیم که امسال شاهد خیل عظیم جوانان در سفرهای معنوی راهیان نور در خوزستان باشیم.

حربی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل اوج راهیان‌نور شاهد حضور بیش از پیش جامعه دانشجویی و همچنین خانواده‌ها در جمع زائران هستیم.

کد مطلب 5726435

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