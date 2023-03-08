به گزارش خبرگزاری مهر به مناسبت هفته فرهنگی ایران و ونزوئلا و با تلاش فعالان فرهنگی کشور ونزوئلا، نمایشگاه فرهنگ دوستی این دو کشور از روز ۱۳ اسفند ماه در یکی از میادین اصلی شهر کاراکاس فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه که در چندین غرفه برگزار می‌شود زمینه‌های فرهنگی مشترک بین دو ملت از سوی برگزار کنندگان در معرض دید مردم ونزوئلا قرار گرفته است.

ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای آمریکای جنوبی سرشار از فرصت‌های اقتصادی است و ملت آن گرایشی ضد استکباری دارد. ایران و ونزوئلا که هر دو مورد دشمنی آمریکا قرار دارند در سال‌های گذشته توانسته‌اند با برقراری ارتباط در حوزه‌های مختلف بسیاری از نقشه‌های آمریکا به ویژه در حوزه اقتصادی را علیه یکدیگر خنثی سازند.

نمایشگاه فرهنگ دوستی ایران و ونزوئلا تلاش دارد زمینه‌های مشترک فرهنگی دو ملت را بیشتر نمایان تا زمینه برای ارتباط مؤثر در سایر حوزه‌ها فراهم آید.

غرفه‌های خلیج فارس با هدف معرفی ایران، غرفه آشنایی با ونزوئلا، غرفه زن و حجاب، غرفه کودک و و نیز غرفه ارائه خدمات پزشکی از جمله غرفه‌های این نمایشگاه است. در غرفه خدمات پزشکی واکسن‌های ایرانی کرونا به عنوان یکی از نمادهای خودباوری مردم ایران عرضه می‌گردد که با استقبال و اعتماد مردم ونزوئلا به این توانمندی ایرانی همراه است.

قرار است در روزهای آینده در حاشیه این نمایشگاه دست خط رهبر معظم انقلاب بر کتاب "سلول ۱۴ " رونمایی شود. این کتاب ترجمه اسپانیولی کتاب "خون دلی که لعل شد" است که برای اسپانیولی زبان‌ها به چاپ رسیده و قرار است در کشور ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار منطقه آمریکای جنوبی رونمایی و در سایر کشورهای این منطقه هم در معرض دید علاقمندان قرار گیرد.

"خون دلی که لعل شد" حاوی خاطرات رهبر معظم انقلاب از مبارزات بر ضد حکومت ستم شاهی و دوران تبعید و زندان ایشان است که پیش از این به زبان‌های انگلیسی و عربی، از سوی مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی منتشر شده است.

نمایشگاه فرهنگی ایران و ونزوئلا که با استقبال مردم این کشور مواجه شده است تا ۲۱ اسفند ماه در این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.