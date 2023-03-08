برگزاری همایش روز ملی راهیان نور در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش شیخی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ۲۰ اسفندماه هرسال مصادف با ورود امام خامنه‌ای به یادمان شهدای هویزه به عنوان روز ملی راهیان نور در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

مسئول فرهنگی سازمان اردویی راهیان نور سپاه خوزستان اضافه کرد: به همین مناسبت این سازمان مراسمی را برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و این روز برگزار خواهد کرد که در این برنامه آئین اختتامیه جشنواره استانی سرزمین نور نیز برگزار خواهد شد.

شیخی بیان داشت: این روز بهانه‌ای برای تقدیر از کسانی است که بدون چشم داشت و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس و شهدا در حرکت عظیم راهیان نور به طرق مختلف به خدمت به زائران مشغول بودند؛ لذا از تعدادی از الگوهای برتر راهیان نور و عوامل اجرایی هر چه با شکوه‌تر این حرکت عظیم فرهنگی قدردانی خواهد شد.

دبیر استانی جشنواره سرزمین نور گفت: همچنین در ۶ بخش از هم استانی‌هایی که در موضوعات راهیان نور، دفاع مقدس و محور مقاومت در رشته‌های عکس حرفه‌ای، شعر، عکس تلفن همراه، متن ادبی، خاطره و دلنوشته آثارشان برگزیده شده است، تقدیر خواهد شد.