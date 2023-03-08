۹۵ نقطه پرتصادف گلستان نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، عصر چهارشنبه در آیین بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح کمربندی علی آبادکتول- فاضل آباد (تبادل غربی) اظهارکرد: گلستان ۲۵۰ کیلومتر کریدور اصلی داشته که سالانه ۲۴ میلیون تردد سالیانه در آن انجام می شود.

استاندار گلستان افزود: ۹۵ نقطه پرتصادف در این میزان از راه های اصلی و شریانی و فرعی استان شناسایی شده که منجربه فوت، صدمات و معلولیت مسافران و کاربران جاده ای می شود.

وی بیان کرد: بیش از ۱۵۰ کیلومتر راهسازی بعد از دولت سیزدهم زیربار ترافیک رفته و عملیات اجرایی آنها آغاز شده که از این تعداد ۳۰ کیلومتر به مرحله انتهایی رسیده و در دهه فجر یا مناسبت های متعدد افتتاح شده و یا می شود.

استاندار گلستان ادامه داد: در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوبه برای رفع برخی از این چالش ها، دوربرگردان ها، تقاطع ها، تعمیر و نوسازی و غیره به استان وارد شده که با تقویت منابع اعتباری استان را تبدیل به کارگاه کرده است.

به گفته زنگانه، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان دیگر هم در دور دوم سفر برای رفع چالش های راه ها و راهداری مصوب شده که براساس اولویت بندی تخصیص می یابد.