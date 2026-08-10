به گزارش خبرنگار مهر، شهرام بخشی صبح دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مسابقات ورزشی منطقه چهار کشور اظهار کرد: برخورداری از فضاها و امکانات ورزشی مناسب از مولفههای اساسی تحقق اهداف ورزش دانشآموزی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی به شمار میرود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی تنها به احداث ورزشگاه و سالن محدود نمیشود بلکه کیفیت و استاندارد فضاها، تجهیزات و امکانات تخصصی، دسترسی دانشآموزان به اماکن ورزشی و بهرهمندی از مربیان و نیروهای انسانی توانمند، مجموعهای بههمپیوسته را برای پیشرفت ورزش دانشآموزی تشکیل میدهد.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه گفت: بخشی از فضاهای ورزشی استان در سالهای گذشته با فرسودگی و بهروز نبودن تجهیزات و امکانات مواجه شدهاند که این مسئله ضرورت توجه بیشتر به نگهداری، بازسازی، تجهیز و استانداردسازی اماکن ورزشی را دوچندان کرده است.
بخشی ادامه داد: برخی ورزشگاهها و سالنهای ورزشی که با صرف هزینههای قابل توجه احداث و تجهیز شدهاند به دلیل کمتوجهی به نگهداری و بهروزرسانی اکنون پاسخگوی نیازهای روز ورزش دانشآموزی و حتی میزبانی رقابتهای ملی نیستند.
وی تاکید کرد: نگاه به زیرساختهای ورزش دانشآموزی باید از اقدامات مقطعی فراتر رفته و به برنامهای مستمر، منسجم و بلندمدت تبدیل شود.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان همچنین از حمایتهای مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در زمینه توسعه زیرساختهای ورزش دانشآموزی قدردانی کرد و گفت: توجه مدیریت آموزش و پرورش استان به این حوزه زمینه اجرای اقدامات مؤثری را فراهم کرده است.
وی تجهیز و بهسازی پیست دوومیدانی ورزشگاه الوند را از جمله اقدامات مهم انجامشده برشمرد و افزود: فراهم شدن امکان بهرهبرداری از یک پیست مناسب دوومیدانی مطالبهای دیرینه برای دانشآموزان و جامعه ورزشی همدان بود و تحقق آن میتواند نقش موثری در توسعه ورزش دانشآموزی استان داشته باشد.
بخشی در پایان گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی سرمایهگذاری برای آینده دانشآموزان و ورزش استان است و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، حمایت مسئولان و مشارکت دستگاههای مرتبط شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان مستعد همدانی در فضاهایی استاندارد و شایسته، توانمندیهای خود را شکوفا کرده و در رقابتهای ملی و بینالمللی حضور موثری داشته باشند.
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