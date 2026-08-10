به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰۰ پروژه ورزشی «میدان همدلی» با اشاره به نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: آموزشوپرورش با تمام توان در حال آمادهسازی برنامههای مختلف برای آغاز سال تحصیلی و استقبال از دانشآموزان است.
وی افزود: در پی تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن، دانشآموزان یک سال به شکل مظلومانهای از حضور در فضاهای آموزشی محروم شدند و هیچ ظلمی به انسان بالاتر از محرومکردن او از حق آموزش نیست.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جدید با حضور دانشآموزان و با بهترین شرایط ممکن، کمترین دغدغه و بیشترین آمادگی آغاز خواهد شد.
کاظمی با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم اظهار کرد: عدالت و کیفیت، دو سیاست راهبردی و کلان آموزش و پرورش هستند و تمامی برنامههای این وزارتخانه در چارچوب این دو محور دنبال میشود.
وی افزود: این دو سیاست، روح حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند و در کنار تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه و سایر برنامههای وزارتخانه، مبنای حرکت برای تحقق اهداف آموزش و پرورش قرار گرفتهاند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت تربیت بدنی و سلامت در نظام آموزشی گفت: تربیت بدنی علاوه بر اینکه یکی از ساحتهای تربیتی است، ظرفیت گستردهای برای تحقق اهداف تربیتی دانشآموزان دارد.
کاظمی سلامت دانشآموزان را یکی از الزامات اصلی کیفیت آموزشی دانست و ادامه داد: دانشآموز سالم، بانشاط، باانگیزه و توانمند، آمادگی بیشتری برای یادگیری و حضور مؤثر در جامعه دارد و نمیتوان بدون توجه به سلامت جسم و روان، از کیفیت آموزش سخن گفت.
وی ورزش را بستری برای آموزش مهارتهای اجتماعی و فردی عنوان کرد و گفت: بسیاری از مهارتهای مورد نیاز برای یک زندگی سالم و سعادتمند، از جمله فداکاری، تلاش، مسئولیتپذیری و کار تیمی، در میدان ورزش و فعالیتهای گروهی شکل میگیرد.
توسعه زیرساختهای ورزشی؛ پیشنیاز تحقق عدالت آموزشی
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشی بدون تأمین زیرساختهای مناسب امکانپذیر نیست، گفت: برای تحقق عدالت آموزشی باید الزامات کیفیت از جمله فضاهای آموزشی استاندارد، تجهیزات مناسب و فضاهای ورزشی استاندارد فراهم شود.
کاظمی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی در مدارس افزود: در دولت چهاردهم، توسعه فضاهای ورزشی در کنار نهضت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی با جدیت دنبال شده است.
وی نقش خیرین و مردم را در توسعه این زیرساختها مهم دانست و اظهار کرد: مشارکت مردم در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی موجب افزایش ظرفیت آموزش و پرورش شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح «میدان همدلی» گفت: تفاوت این دوره تنها در ساختوساز نیست، بلکه مشارکت گسترده مردم، دانشآموزان و مجموعه آموزش و پرورش در اجرای این طرح، یک ویژگی مهم محسوب میشود.
کاظمی افزود: اگر قرار بود توسعه فضاهای ورزشی تنها با ظرفیتهای دولتی انجام شود، امکان ساخت این تعداد فضا وجود نداشت، اما با مشارکت مردم، طی سال گذشته و امسال حدود ۶ هزار فضای ورزشی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این آمار جدا از استخرها، سالنهای ورزشی و سایر فضاهای بزرگی است که در قالب طرحهای عمرانی آموزش و پرورش ساخته یا تکمیل شدهاند.
مشارکت مردم، مهمتر از ساخت فضاهای جدید
کاظمی با تأکید بر اینکه مدیران آموزش و پرورش باید ظرفیت مشارکت عمومی را جدی بگیرند، گفت: مشارکت مردم برای ما حتی از ساخت خود فضاها مهمتر است؛ زیرا این مشارکت نشان میدهد مردم میتوانند در حل مسائل کشور نقشآفرین باشند.
وی ادامه داد: باید زمینهای فراهم شود که ظرفیت و توان مردم در حل مسائل کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: حضور مردم یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی بوده است.
کاظمی اظهار کرد: مردم طی بیش از ۱۶۰ روز با حضور و ایستادگی خود در برابر آنچه وی «دنیای استکبار» خواند، نقش مهمی در حفظ انسجام و اقتدار کشور ایفا کردند.
وی همچنین با اشاره به ایام اربعین و مناسبتهای مذهبی پیشرو، برای زائران حرم رضوی و زائران عتبات عالیات آرزوی توفیق کرد و یاد شهدا را گرامی داشت.
کاظمی بر ضرورت ادامه مسیر انقلاب و پایبندی به ارزشهای مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.
اماکن ورزشی بدون استفاده مدارس باید در اختیار مردم قرار گیرد
علیرضا کاظمی در سخنانی با اشاره به توسعه و احداث فضاهای ورزشی اظهار کرد: احداث و توسعه اماکن ورزشی گام نخست است، اما مهمتر از ساخت این فضاها، بهرهبرداری صحیح و افزایش ضریب استفاده از آنهاست.
وی افزود: نباید اماکن ورزشی ایجادشده بدون استفاده باقی بمانند. هر جا دانشآموزی از این فضاها استفاده نمیکند، باید امکان بهرهمندی مردم از آنها فراهم شود.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق روستایی تصریح کرد: نباید در روستاها درِ فضاهای ورزشی را قفل و زنجیر کنیم و در نتیجه مردم، بزرگسالان، دختران و زنان از امکاناتی که با استفاده از منابع عمومی و بیتالمال ایجاد شده است، محروم بمانند.
کاظمی ادامه داد: این امکانات تنها متعلق به آموزشوپرورش نیست، بلکه سرمایههایی متعلق به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید در راستای منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر توسعه همکاری میان آموزشوپرورش و دستگاههای مرتبط با ورزش تأکید کرد و گفت: ما با مجموعه تربیتبدنی و دستگاههای ورزشی یک مجموعه واحد هستیم و نباید ظرفیتهای موجود به صورت جزیرهای مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به همکاری با سازمان آموزش فنیوحرفهای افزود: همانگونه که سازمان فنیوحرفهای تمام ظرفیتهای خود را در اختیار آموزشوپرورش قرار داده است، ما نیز آمادگی داریم ظرفیتهای خود را در اختیار این مجموعه قرار دهیم.
کاظمی همچنین از همکاری با وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی سخن گفت و اظهار کرد: آموزشوپرورش و مجموعه ورزش کشور باید از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند و در این زمینه نباید نگاه معاملهای حاکم باشد.
وی در ادامه نگهداری از اماکن ورزشی را همسنگ احداث و بهرهبرداری از آنها دانست و گفت: همانطور که از خودرو و خانه نگهداری میکنیم، فضاهای ورزشی نیز نیازمند مراقبت و نگهداری هستند. استفاده از این اماکن ضروری است، اما در کنار استفاده باید به حفظ و نگهداری آنها نیز توجه جدی داشته باشیم.
وزیر آموزشوپرورش بر ضرورت طراحی سازوکار مشخص برای نگهداری فضاهای ورزشی تأکید کرد و گفت: باید برای نگهداری این فضاهای ارزشمند و سرمایههای ملی، سازوکاری مناسب پیشبینی شود.
کاظمی در پایان، اجرای برنامه «میدان همدلی» را یکی از برنامههای ارزشمند و پربازده عنوان کرد و از دستاندرکاران این طرح قدردانی کرد.
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