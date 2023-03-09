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۱۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳

مدیرکل ثبت احوال لرستان خبر داد؛

ثبت ۴۶۲ مورد دوقلوزایی در لرستان

ثبت ۴۶۲ مورد دوقلوزایی در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل ثبت احوال لرستان از ثبت ۴۶۲ مورد دوقلوزایی در این استان طی ۱۱ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز امیری پرنیان در سخنانی، اظهار داشت: طی ۱۱ ماهه امسال ۲۲ هزار و ۲۷۵ واقعه ولادت، در استان ثبت شد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۱۹۰ واقعه ولادت معادل ۶۳.۷ درصد در شهرها و هشت هزار و ۸۵ واقعه، معادل ۳۶.۳ درصد در مناطق روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان، گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن، ۱۱ هزار و ۹۳۸ نوزاد پسر معادل ۵۳.۶ درصد و ۱۰ هزار و ۳۳۷ نوزاد دختر معادل ۴۶.۴ درصد در استان متولد شده است.

امیری، بیان داشت: در این بازه زمانی به ازای هر ۱۱۵ نوزاد پسر، ۱۰۰ نوزاد دختر در استان متولد شد.

وی، تعداد دو قلوزایی در استان را نیز در این مدت ۴۶۲ مورد و سه قلوزایی را ۱۱ مورد عنوان کرد.

کد مطلب 5729091

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