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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

عباس ابراهیم زاده به دیدار رده بندی صعود کرد

عباس ابراهیم زاده به دیدار رده بندی صعود کرد

عباس ابراهیم زاده اولین مبارزه خود در گروه شانس مجدد مسابقات کشتی آزاد را با پیروزی برابر حریفی از افغانستان به پایان رسید تا کشتی های خود را برای مدال برنز ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کشتی آزاد بازی های اسیایی و در گروه شانس مجدد وزن ۶۵ کیلوگرم،  سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. ابراهیم زاده برای کسب مدال برنز باید با کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن مبارزه کند.

عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد، بعد از استراحت در دور اول، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا رفت و در همان تایم اول ۱۱ بر صفر مقابل حریفش به پیروزی رسید ‌و راهی یک چهارم شد. در این مرحهل ابراهیم زاده با سوجیت کالکال از هند سرشاخ شد. در این کشتی سخت، ابراهیم زاده نتوانست از پس حریف هندی بربیاید و  ۱۰ به صفر  شکست خورد.

 در ادامه ابراهیم‌ زاده‌ با توجه به فینالیست شدن کشتی گیر هندی به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد و باید برای کسب مدال برنز تلاش کند.

کد مطلب 6965050

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