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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

پیام تسلیت فرمانده کل ارتش به وزیر امور خارجه

پیام تسلیت فرمانده کل ارتش به وزیر امور خارجه

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت خواهر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت خواهر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، را تسلیت گفت.


متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر عباس عراقچی
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم بما صبرتم

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان موجب تألم و تأثر خاطر شد.

اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و بیت محترم‌تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند قادر رحمان برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

کد مطلب 6965114
هادی رضایی

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    نظرات

    • علی 51 تراکتور US ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه امیدوارم که حال ارتشیان عزیزم هم خوب باشه
    • علی اژدری IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من هم به نوبه خودم این مصیبت وارده رو به اقای عراقچی تسلیت عرض مینمایم

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