توقیف دنا و پژو پارس با بیش از ۱۳۷ میلیون تومان خلافی در اصفهان

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اردستان-بادرود حین کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه در محور اردستان، یک دستگاه سواری پژو پارس را متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام از سامانه‌های مربوطه مشخص شد این خودرو دارای ۶۰ میلیون تومان جریمه پرداخت‌نشده است که خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

توقیف دنا با ۷۷ میلیون تومان خلافی

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی سواری دنا با ۷۷ میلیون تومان جریمه پرداخت‌نشده در محور شهرضا خبر داد.

میرزایی ادامه داد: مأموران پلیس راه اصفهان-شیراز حین کنترل تردد خودروها در محور شهرضا، این خودرو را متوقف و در بررسی سوابق آن مشخص کردند دنا دارای ۷۷ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این خودرو نیز برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات، نسبت به پرداخت به‌موقع جرائم رانندگی خود اقدام کنند تا از توقیف وسیله نقلیه و ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری شود.