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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

توقیف دنا و پژو پارس با بیش از ۱۳۷ میلیون تومان خلافی در اصفهان

توقیف دنا و پژو پارس با بیش از ۱۳۷ میلیون تومان خلافی در اصفهان

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف دو خودروی سواری دنا و پژو پارس با مجموع بیش از ۱۳۷ میلیون تومان جریمه پرداخت نشده خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اردستان-بادرود حین کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه در محور اردستان، یک دستگاه سواری پژو پارس را متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام از سامانه‌های مربوطه مشخص شد این خودرو دارای ۶۰ میلیون تومان جریمه پرداخت‌نشده است که خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

توقیف دنا با ۷۷ میلیون تومان خلافی

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی سواری دنا با ۷۷ میلیون تومان جریمه پرداخت‌نشده در محور شهرضا خبر داد.

میرزایی ادامه داد: مأموران پلیس راه اصفهان-شیراز حین کنترل تردد خودروها در محور شهرضا، این خودرو را متوقف و در بررسی سوابق آن مشخص کردند دنا دارای ۷۷ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این خودرو نیز برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات، نسبت به پرداخت به‌موقع جرائم رانندگی خود اقدام کنند تا از توقیف وسیله نقلیه و ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری شود.

کد مطلب 6965094

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خوب مقصر پلیس مگر نمی بیند که این تخلفات صدبرابر بیشتر از معمول چرا قبل از اینکه در حاده به دام بیفتد پلیس سراغش نرفته شاید دارد کار غیز مجاز انجام می دهدو به ان بی اعتنابوده پس تقصیر اینهمه جریمه اول پلیس است

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