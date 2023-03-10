نظام «استاد - شاگردی» پیاده می شود/بدهی ۵۰۰ هزارمیلیاردی صندوق ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی پنجشنبه شب در شورای هماهنگی تعاون مازندران با بیان این که دو هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، میزان مطالبات انباشته صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را از دولت پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با بیان این که دولت تاکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تأمین اجتماعی را پرداخت کرده است، افزود: علاوه براین ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام یک شرکت نفتی برای مطالبات معوق تخصیص داده شده است.

وی هدف دولت سیزدهم را نداشتن استقراض اعلام کرد و گفت: طی ۱.۵ سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک‌ها پرداخت شده است.

مرتضوی نبود تعادل بین مصارف و منابع را از جمله چالش‌های صندوق بازنشستگی ذکر کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی صندوق‌های بازنشستگی بود که متأسفانه بدهی‌های گذشته کمرشکن بوده است.

وزیر تعاون درباره دستمزد کارگران با اظهار این که دولت سال قبل بین دریافتی کارگران و کارمندان توازن ایجاد کرده است، گفت: هدف دولت ایجاد توازن است و باید این کفه به نفع کارگران بچرخد اما اگر تورم را مدیریت نکنیم مهار نخواهد شد و باید از خلق پول جلوگیری کرد.

وی توسعه خرید خدمت را از جمله برنامه‌های دولت بیان کرد و گفت: افزایش ۱۲۰ درصدی منابع بیمه تکمیلی برای بازنشستگاه و افزایش ۸۰ درصدی شرح خدمات برای کاهش مشکلات از جمله اقدامات است.

مرتضوی اشتغال پایدار و امنیت شغلی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و رفع مشکل مسکن کارگران را مهم دانست و تشکیل تعاونی‌های کارگران برای تأمین مسکن را لازم دانست.

وی آموزش کارگران و مهارت آموزی را برای ارتقای وضعیت شغلی کارگران مهم برشمرد و گفت: باید نظام استاد - شاگردی را راه اندازی و پیاده کنیم.