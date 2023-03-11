حجتالاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرمایهگذاری در اراضی موقوفه اظهار کرد: مشارکت در ساخت یک نیروگاه خورشیدی در خدابنده در دست بررسی است که ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه دارد و در صورتی طرح توجیهی پذیرفته و اجرا شود، سالانه ۶ میلیارد تومان به درآمد موقوفه اضافه میکند.
وی با اشاره به اینکه ۶ پنل خورشیدی سفارش داده شده و به زودی در پشتبام امامزادهها نصب میشود، ابراز کرد: برای این ۶ پنل در مجموع ۵ میلیارد تومان هزینه میشود اما سالانه ۲ تا ۳ میلیارد تومان درآمد از آن حاصل میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان بیان کرد: مطالعات طرح تولید آب یددار در هیدج نیز انجام شده و منتظر پاسخ استعلامات هستیم تا به مرحله اجرا برسد و در مجموع از سرجمع درآمد موقوفات برای سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری استفاده میکنیم.
وی تعداد معادن در زمینهای وقفی استان را ۲۱ مورد برشمرد و گفت: در یک موقوفه ۷ معدن واقع شده است که پیش از این صاحبان معادن با منابع طبیعی قرارداد میبستند و اجاره آن را پرداخت میکردند.
کرمی با اشاره به اینکه تعدادی از روستاهای دارای معدن بیش از ۵ دانگ موقوفه است، تصریح کرد: در حال حاضر پلاک را به ما واگذار کردند و ما جانشین شدیم و قرار است با پهباد نقشهبرداری انجام و حدود موقوفه و معدن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه معدن قابل اجاره دادن نیست، چون عین موقوفه از بین میرود، یادآور شد: نحوه فعالیت در معدن باید به شکل مشارکتی انجام شود و سهم موقوفه بر اساس درصد تعیین میشود.
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