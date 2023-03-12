ارسال گزارش کمیته المپیک به سوئیس/ در انتظار نشست ۸ فروردین IOC

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات کمیته بین المللی المپیک (IOC) اخیرا خواستار گزارشی از کمیته ملی المپیک در رابطه با بسیاری اتفاقات پیرامون این کمیته و ورزش ایران شده بود.

این درخواست در جریان آخرین سفر محمود خسروی وفا به لوزان و دیداری که با «توماس باخ» رئیس IOC داشت، مطرح شد.

در جریان این سفر و ملاقات انجام شده، علاوه بر مسائل مربوط به اسرائیل، در مورد اتفاقات اخیر اجتماعی ایران و موضوعات مرتبط با آن با محوریت اعدام، مرگ و زندانی شدن ورزشکاران و ایمیل‌های مرتبط ارسالی به IOC ، ورزش زنان و …. از رئیس کمیته ملی المپیک ایران پرسش‌هایی مطرح شده و او هم پاسخ‌های خود را ارائه کرده است.

با این اوصاف مقامات IOC از کمیته ملی المپیک یک «گزارش» درخواست کردند تا آن را ملاک و مبنا برای تصمیم گیری های خود قرار دهند. این گزارش طی روزهای اخیر تهیه و برای کمیته بین المللی المپیک ارسال شده است.

کمیته ملی المپیک ایران در مورد ماهیت این گزارش درخواستیِ IOC و اینکه دقیقا در آن به چه موضوعاتی اشاره شده است، اطلاع رسانی دقیقی نداشته اما به نظر می رسد مسئولان کمیته بین المللی المپیک به دنبال مستندات از تمام صحبت های و ادعای مطرح شده توسط رئیس کمیته ملی المپیک ایران در نشست با وی بوده اند و بر همین اساس یک گزارش را از ایران مطالبه کرده اند.

این گزارش و مطالب مندرج در آن اهمیت بالایی دارد و می توان مدعی شد که سرنوشت ورزش ایران گره خواهد خورد. قرار است گزارش ارسالی کمیته ملی المپیک ایران در هیات اجرایی آتی کمیته بین المللی المپیک بررسی شده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

این نشست ۸ فرودین آغاز شده و به مدت سه روز ادامه دارد. روسیه و تعیین تکلیف ورزش این کشور دیگر موضوع مهمی است که باید در نشست آتی هیات اجرایی IOC به آن رسیدگی شود.

کمیته بین المللی المپیک در حالی از کمیته ملی المپیک ایران مطالبه گزارشی از اتفاقات و چالش های اخیر پیرامون ورزش ایران را داشت که خسروی وفا در جریان نخستین نشست خبری خود، از سفر به سوئیس و سلسله نشست‌ها و دیدارهای انجام شده در آن ابراز رضایت و حتی تاکید کرد که اصلاً بحث «محرومیت و تعلیق» در کار نیست. با این جال به نظر می رسد نشست فرودین و تصمیمات اتخاذ شده در آن، سرنوشت ورزش ایران را رقم خواهد زد.