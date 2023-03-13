بیش از ۲۲ مهاجر در سواحل لیبی مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک؛ گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که پس از واژگونی قایق حامل مهاجران در سواحل لیبی، حدود ۳۰ مهاجر ناپدید شده اند.

گارد ساحلی در بیانیه‌ای به نقل از رسانه‌های ایتالیایی گفت: «عملیات نجات در خارج از منطقه مسئولیت ایتالیا انجام شد، ولی تا کنون کسی پیدا نشده است.»

بر اساس این خبر، ۱۷ مهاجر توسط یک کشتی باری نجات یافتند و ۳۰ نفر دیگر مفقود هستند.

گفته شده عملیات جستجو و نجات با مشارکت کشتی‌های تجاری و دو فروند هواپیمای آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا (فرانتکس) ادامه دارد.

براساس گزارش‌ها، حدود ۳۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ و افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال قبل است. به طور همزمان، تعداد متقاضیان پناهندگی تقریباً دو برابر شد و به ۹۲۴ هزار نفر رسیده است.

ماه گذشته نیز سازمان بین المللی مهاجرت مستقر در لیبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در سواحل لیبی، ۷ سرنشین این قایق نجات یافته و ۷۳ نفر دیگر مفقود شده اند.» این نهاد بین المللی در ادامه افزود: «این قایق حدود ۸۰ نفر را از منطقه قصر الاخیار شهر طرابلس پایتخت لیبی به مقصد اروپا حمل می‌کرد. احتمالاً ۷۳ سرنشین این قایق در این سانحه جان باخته اند.»

به گفته «فلاویو دی جاکومو» سخنگوی دفتر هماهنگی مدیترانه سازمان بین المللی مهاجرت، از ژانویه سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۳۰ نفر در مسیر مهاجرت غیرقانونی در مدیترانه جان خود را از دست داده اند.

بر اساس داده‌های سازمان ملل، در مجموع ۱۳۷۷ مهاجر غیرقانونی در سال ۲۰۲۲ پیش از رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند.

لازم به ذکر است که مهاجران غیرقانونی برای رسیدن به خاک اروپا بیشتر تلاش می‌کنند با قایق‌هایی با هزینه کم از کانال سیسیل (حد فاصل ایتالیا و لیبی) دریای مدیترانه به دلیل فاصله نزدیک آن عبور کنند.

گفتنی است که کانال سیسیل ایتالیا، یکی از مرگبارترین مسیر دریایی مهاجران در جهان محسوب می‌شود.