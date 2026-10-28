به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و در روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران میتوانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

الف) سهمیه رزمندگان:

۱- الف) رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره های ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

۲- الف) با توجه به مصوبه هیئت وزیران در جلسه به تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۴ موضوع تصویب نامه شماره /۷۵۸۰۴ت ۵۹۲۴۱ه به تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۹ رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به داشتن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستادکل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شوند.

شرایط دریافت کدرهگیری و تبصره های مربوطه برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همسر و فرزندان آنان در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

۳- الف) آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان مؤظفی، که از از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران «آجا»، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «ودجا»، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «فراجا») می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

شرایط دریافت کدرهگیری و تبصره های مربوطه برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همسر و فرزندان آنان در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

ب) سهمیه ایثارگران:

«جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می شوند.

با توجه به تصویب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶-۱۴۰۰» در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)») در این آزمون اجرا و گزینش متقاضیان بر اساس این قوانین صورت می گیرد.

بر اساس قوانین و مصوبات:

۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت)

پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت)

طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتیکه سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بازهم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) و رزمندگان برای معرفی به مصاحبه، به ترتیب ۷۰ درصد و ۸۰ درصد حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) اعلامی دانشگاه برای کدرشته محل مورد نظر است. همچنین حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) و رزمندگان برای پذیرش نهایی به ترتیب ۷۰ درصد و ۸۰ درصد حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه/ مؤسسه برای کدرشته محل موردنظر است.

مطابق قوانین مصوب «مشمولین سهمیه ایثارگر پنج درصدی، ابتدا در سهمیه آزاد گزینش می شوند و در صورت عدم قبولی، ابتدا در سهمیه ایثارگر ۵ درصدی و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران گزینش می شوند.»

همچنین براساس آیین نامه اجرایی قوانین مصوب «مشمولین استفاده از سهمیه صرفاً یکبار در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می توانند در دوره «روزانه» دانشگاه های دولتی از سهمیه استفاده کنند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف دهند و یا ثبت نام نکنند، مجدداً حق استفاده از سهمیه را در آن مقطع تحصیلی ندارند.»

ضمن اینکه براساس قوانین مصوب «استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون های سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره های نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین آیین نامه در صورت انصراف از تحصیل حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.»

با توجه به موارد فوق متقاضیان آزمون سال ۱۴۰۶ که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمون سال ۱۴۰۴ یا قبل از آن در دوره «روزانه» پذیرفته شده اند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دوره های غیر از «روزانه» لحاظ و گزینش می شوند و متقاضیانی که دارای یکبار قبولی در دوره های غیر از «روزانه» (روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز) هستند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده و یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، می توانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دوره های اعم از «روزانه» و غیر از «روزانه» استفاده کنند.

متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران حداقل دو بار در دوره های غیراز «روزانه» پذیرفته شده اند و یا در رشته قبولی دوره غیر از «روزانه» فارغ التحصیل شده اند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.

پذیرفته شدگانی که قبلاً با استفاده از سهمیه ایثارگران در رشته ای قبول شده اند اگر در آن رشته تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده اند، به هیچ وجه امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.

متقاضیان مشمول آیین نامه های اجرایی لازم است گواهی عدم ثبت نام و یا انصراف خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولی سال ۱۴۰۶ به دانشگاه/ مؤسسه مربوط ارائه کنند. پذیرفته شدگانی که قبلاً با استفاده از سهمیه ایثارگران در رشته ای قبول شده اند اگر در آن رشته تحصیل کرده و فارغ التحصیل شوند به هیچ وجه امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.

سهمیه مربیان:

براساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب تاریخ ۱۳۸۹.۰۱.۲۹ مجلس شورای اسلامی»، 10 درصد مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) در هر کدرشته محل به عنوان سهمیه مربیان به مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل 80 درصد حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) اعلامی دانشگاه/ مؤسسه برای معرفی به مصاحبه کدرشته محل مورد نظر و همچنین ۸۰ درصد حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه/ مؤسسه برای پذیرش نهایی کدرشته محل مربوطه است.

متقاضی مربی در صورتی می تواند ادامه تحصیل دهد که دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت وی موافقت کند. موافقت دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت باید قبل از ثبت نام در آزمون اعلام شود.

متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دوره های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آیین نامه های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیمسال بر اساس مصوبه هیأت امنا بر عهده دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت و در غیر اینصورت بر عهده خود مربی است.

مربیان پیمانی می توانند با موافقت دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی همانند سایر متقاضیان در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شوند، لازم به ذکر است این متقاضیان همانند متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه در دوره های غیرروزانه هستند.

مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی که در ظرفیت عادی دوره های غیر از «روزانه» (شهریه پرداز) پذیرفته شوند، همانند سایر متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه هستند.

اعطای ماموریت آموزشی مربیان بر اساس بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۱۳۰ به تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

امتیاز متقاضیان آیین نامه استعدادهای درخشان:

متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع دکتری (Ph.D) می توانند بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲/۳۷۰۸۶۲ به تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ و آیین نامه پذیرش بدون آزمون به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره ۲/۳۷۹۶۰۲ به تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۸ و همچنین آیین نامه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره /۷۸۲۴ و به تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۵ و مصوبات مربوط به شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کنند.

آیین نامه های یاد شده تنها برای پذیرش بدون آزمون است و تسهیلاتی در آزمون ورودی برای متقاضیان وجود ندارد.