به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی رئیس گروه PUIC مجلس شورای اسلامی ایران در نشست جانبی مجالس اسلامی و آسیایی در اجلاس یکصد و چهل و ششمین IPU در منامه، ظهر روز یکشنبه ٢١ اسفند ١٤٠١ شرکت نمود و در خصوص سو استفاده‌های رایج از مبحث آزادی بیان در راستای توهین به مقدسات اسلامی و دینی سخنرانی کرد.

رئیس گروه PUIC مجلس شورای اسلامی ایران افزود: یکی از چالش‌های مشترک میان کشورهای در حال توسعه، بحث سوءاستفاده از آزادی بیان در توهین به مقدسات دینی و اسلامی است و از این جهت گسترش اسلام هراسی در فضای غربی و توهین به رهبران از مسائل کشورهای مسلمان است.

عمویی بیان کرد: نفرت پراکنی به عنوان موضوعی در جهت نقض آزادی بیان باید مورد توجه کشورهای عضو قرار گیرد و در اقدام مشترک برای حل این معضل اقدام شود.

وی همچنین از پیشنهاد مجلس قطر و اندونزی برای ارائه قطعنامه‌هایی با موضوع مقابله با نفرت پراکنی اعلام حمایت کرد و خواستار اتخاذ مواضع مشترک میان کشورهای آسیایی و مسلمان برای تصویب قطعنامه شد.